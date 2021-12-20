Эксперимент не удался. Сборная России не смогла выиграть Кубок Первого канала

Фото: Пресс-служба ФХР / fhr.ru

В воскресенье, 19 декабря, в Москве завершился традиционный турнир «Кубок Первого канала». Сборная России оставалась единственной командой, которая до заключительного дня имела стопроцентный показатель — три победы в трех играх в основное время. От матча с финнами зависела судьба турнира. Что произошло со сборной России в последний день — никто не понял. Финны переигрывали нашу сборную практически по всем показателям, и ничуть не удивительно, что они дважды вели в счете.

Судьба матча могла быть решена еще в основное время. В концовке третьего периода россияне забросили вторую шайбу, которую один из главных арбитров, находящийся в непосредственной близости от ворот, сразу отменил. Однако через некоторое время после просьбы тренерского штаба сборной России судьи момент еще раз пересмотрели и в итоге шайбу засчитали. 2:2 — с таким счетом завершилось основное время.

Итог встречи должен был решиться либо в дополнительное время, либо в серии буллитов. В ходе овертайма тренеры сборной России решили заменить вратаря на лишнего игрока. Решение, которое уже дважды практиковал в ЦСКА Сергей Федоров. Но зачем было рисковать на турнире — непонятно. Возможно, тренеры нашей сборной не знали регламента турнира или были просто не осведомлены, что победителем турнира станет та команда, которая выиграет этот матч. Сейчас можно все что угодно говорить относительно правильности засчитанной шайбы финнов в овертайме, но у специалистов решение судей никаких сомнений и споров не вызвало.

— Это стопроцентный гол, арбитры приняли абсолютно правильное решение — спорить тут нечего. Финн убегал на пустые ворота, и его зацепил наш защитник, — говорит бывший арбитр, ныне хоккейный функционер Леонид Вайсфельд.

Бесспорно, второе место на домашнем турнире, который проходит в преддверии празднования 75-летия отечественного хоккея, — большая неудача. Тем более что последние годы сборная России чаще радовала своих болельщиков на домашнем турнире, чем огорчала. В чем же причина неудачи нового наставника сборной Алексея Жамнова и его штаба? Сейчас можно все что угодно говорить и искать оправдания, но опыта тренерскому штабу не хватило точно.

К предстоящей Олимпиаде, до которой осталось меньше двух месяцев, наша команда не готова. Кстати, пока еще не решен вопрос относительно участия энхаэловцев в Олимпиаде, и тут существует вопрос, как будет формироваться команда, кто будет отвечать за комплектование. Сейчас нужно рассматривать два варианта — с игроками НХЛ и без них. В общем, пока вопросов намного больше, чем ответов. До Олимпиады, что называется, рукой подать. В 2018 году сборная России выиграла олимпийское золото. И в Пекине повторить успех четырехлетней давности будет очень непросто.