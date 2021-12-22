«Я подарил Витории розовый брют»: переводчик — о работе с бывшим тренером «Спартака»

Руй Витория / Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Руй Витория вывел столичный «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы, но тем не менее покинул команду вместе со своим тренерским штабом. В «Спартаке» он проработал полгода. Ушел из клуба и переводчик Егор Крылов, который помогал Рую. В интервью «Вечерней Москве» теперь уже бывший переводчик «Спартака» с большой теплотой отозвался о работе в этом клубе.

Егор Крылов владеет тремя иностранными языками: английским, португальским и испанским. Он учился в МГУ на факультете журналистики, а затем работал в международных компаниях в Гватемале и Бразилии. В 2015 году Крылов помогал главному тренеру и бразильским игрокам мини-футбольного клуба «Газпром-Югра», а осенью этого года он получил приглашение от руководства «Спартака». Руй Витория одобрил его кандидатуру.

— Егор, когда вы стали переводчиком Руя Витории?

— Я приступил к своим обязанностям 11 октября этого года. Были другие кандидатуры, но выбрали меня, и я этому очень рад. Срок моей работы с Руем — два месяца.

— У вас был подписан контракт с клубом «Спартак»?

— Да. О его деталях сказать не могу.

— Что входило в круг ваших обязанностей как переводчика главного тренера «Спартака»?

— Переводы тренировочных заданий, тренерских установок, пресс-конференций, содействие тренерскому штабу и футболистам.

— Вы помогали в переводе не только русским футболистам и иностранным, несмотря на то, что многие иностранцы говорят на английском? К примеру, зачем нужен переводчик в разговоре голландского форварда «Спартака» Квинси Промеса и Руя Витории…

— Когда иностранные игроки и тренерский штаб меня просили, я переводил. Согласно международным стандартам, тренировка в «Спартаке» шла на английском. У Промеса с иностранными языками очень хорошо: он понимает и по-английски, и по-испански, и даже по-русски. Руй в основном общался с Квинси на английском, но если нужно было что-то уточнить, то тренер просил меня перевести его слова с португальского на английский. Также я помогал налаживать коммуникацию с тренером тем игрокам, у кого запас слов на английском не так богат, как хотелось бы для полноценного общения.

— Каким был примерный график вашего рабочего дня?

— Я приезжал в расположение команды до начала тренировки, потому что кому-то из игроков нужно было что-то узнать у доктора, например. Я помогал более популярно объяснить футболисту программу его восстановления или еще что-нибудь. Когда на спортивную базу приезжал тренерский штаб «Спартака», то все шли на тренировку, и я переводил там. Если после занятий у кого-то возникали вопросы, то меня просили перевести. Плюс я вел бумажную работу, если она была.

Фото: из личного архива Егора Крылова

— У вас не тряслись коленки от того, что вы вдруг стали работать с популярными футболистами?

— Когда я работал в туризме или в другой сфере и мне говорили работодатели, что сейчас надо будет особенно качественно поработать с ВИП-клиентом, я всегда отвечал, что для меня нет разницы. С каждым собеседником я буду максимально душевным, профессиональным и добрым. Я не делаю ни для кого исключений. Выходит, если перед тобой ВИП-персона, то перед ней надо трепетать, а если нет, то на башмак плюнуть можно? Нет, конечно!

— Быстро ли вы нашли общий язык с Руем? Понятно, что говорили вы оба на португальском, но я про добрые, приятельские отношения. Руй уважительно относился к своим помощникам или позволял себе быть высокомерным?

— Я максимально по-доброму отношусь к Рую Витории. Он тренер мирового уровня. Как и все люди действительно мирового масштаба, добившиеся больших профессиональных успехов, Руй никогда не проявлял признаков высокомерия. Он всегда был интеллигентным, очень простым и очень мудрым. Причем как в житейском, так и в профессиональном плане. Витория вообще очень хороший человек.

— С футболистами у него был полный контакт? Например, с русскими игроками — Джикией, Соболевым, Селиховым?

— У него был отличный контакт с русскими игроками. Это мое мнение. Он обращался к игрокам, они выполняли его задания, и выполняли хорошо, что показали победные матчи красно-белых с «Наполи» и «Легией». Работа португальца в «Спартаке», на мой взгляд, — это не только славный этап в профессиональной истории Руя. Недавние победы над итальянским клубом «Наполи» в Лиге Европы — славная страница в столетней истории красно-белых.

— Во время работы в «Спартаке» вам не показалось, что в команде сложная психологическая обстановка?

— Точно могу сказать, что в команде были теплые отношения между игроками и тренерским штабом Руя Витории. У меня сложилось ощущение, что этот тренерский штаб — дружная семья. Они работали как единый, очень слаженный механизм.

Фото: из личного архива

— А коллектив игроков «Спартака» вам показался дружным?

— Тренерский штаб португальца — это маленькая семья, а весь «Спартак» — большая. И та, и другая семья мне показались очень дружными.

— Два месяца вы работали на каждом официальном матче «Спартака». Какой из них стал для вас самым запоминающимся?

— Их было несколько. Выделю гостевую ничью с «Лестером» и две победы — в Москве над «Наполи» и в Польше над «Легией», когда на последних минутах игры наш замечательный вратарь Селихов отразил пенальти. Когда судья назначил тот одиннадцатиметровый, у меня сердце просто замерло. А когда голкипер отразил удар, то наступило радостное безумие.

— Вы были рядом с Виторией, когда тренер «Наполи» итальянец Лучано Спаллетти после поражения в Москве отказался пожать руку португальскому коллеге?

— Да, та ситуация произошла на моих глазах. Мне кажется, итальянский специалист был сильно расстроен. Ну а Руй Витория на послематчевой пресс-конференции сказал, что для него не существует особенных тренеров, что не пожать руку коллеге — это неблагородно.

— Почему, на ваш взгляд, «Спартак» под руководством португальского тренера так блистательно выступил в групповом этапе Лиге Европы и так неудачно играл в чемпионате РПЛ?

— Этот вопрос лучше адресовать не мне.

— Руй Витория догадывался, что уйдет из «Спартака» перед Новым годом?

— Не могу ответить и на этот вопрос.

— Вы расстались с Руем друзьями?

— Да, и произнесли при этом много теплых слов. Руй и представители его тренерского штаба говорили, что им очень понравилось в России. Много теплых слов они сказали о болельщиках «Спартака», о том, что были по-хорошему удивлены жизнью в нашей стране и футбольной жизнью в том числе. Мы обменялись подарками. Я подарил Рую и всем его помощникам по бутылочке шампанского, пожелав, чтобы у них остались хорошие впечатления от России.

— А что за шампанское?

— «Тамань», розовый брют. Розовое шампанское, на мой взгляд, символичный подарок в данном контексте, потому что оно одновременно и красное, и белое.

— Как вы расстались со «Спартаком»? Работа в этом клубе для вас безусловный плюс? Я про моральное удовлетворение от работы и финансовую составляющую…

— Мы расстались очень тепло. На мой взгляд, в «Спартаке» работают очень хорошие люди. И в офисе, и в команде. Моральное удовлетворение от работы в «Спартаке» я получил. Будь по-иному, я бы там не работал. Ведь если тебе очень плохо на работе, то никакие деньги не могут это компенсировать.

— Чем думаете заниматься дальше?

— Я переводчик — это моя жизнь. Я всегда готов работать. В моей профессии не принято демонстрировать приверженность кому-либо. Это свидетельствует о недостатке профессионализма. Это не говорит, конечно, о том, что завтра я пойду сотрудничать с Сатаной или Гитлером. Конечно, нет. Есть черта, которую нельзя пересекать. Но в целом, если меня вновь позовет футбольный клуб «Спартак», то я пойду. Почему бы и нет. А сейчас я готовлюсь встречать Новый год…