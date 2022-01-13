«Механизм жиросжигания»: как разные виды спорта влияют на похудение

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Главным инструментом для борьбы с избыточной массой тела являются кардиотренировки. Во время таких нагрузок организм использует подкожную жировую клетчатку в качестве главного источника энергии. Этим фактом с «Вечерней Москвой» поделился фитнес-эксперт Эдуард Каневский. Также он рассказал о том, как другие виды нагрузки помогают скорректировать фигуру.

Кардиотренировки

Для похудения идеально подойдут такие виды нагрузки, как бег, норвежская ходьба, езда на велосипеде, лыжный спорт и плавание, сообщил Эдуард Каневский. При этом механизм сжигания жира во время кардиотренировок запускается, только если занятие выстроено грамотно, подчеркнул специалист. Нужно внимательно следить за пульсом и тренироваться как минимум в течение 45 минут.

— Механизм жиросжигания запускается во время продолжительной кардиосессии. Для этого нужно заниматься в соответствии с показателями пульса. Они должны быть в зоне сжигания жира. Чтобы следить за этим, важно использовать специальный кардиомонитор. Тренировка должна длиться минимум 45 минут, — уточнил Каневский.

Какой бы вид спорта для похудения вы ни выбрали, лучше всего следовать «принципу равномерного и непрерывного воздействия», добавил он.

Танцы

Танцы также могут способствовать похудению, однако эффективность этой нагрузки относительная, сообщил фитнес-эксперт. Дело в том, что во время танцевальной тренировки интервалы интенсивности постоянно меняются.

— Для похудения танцы помогают относительно. Во время таких занятий могут меняться интервалы нагрузки. Если интенсивность нестабильна и вы останавливаетесь, пульс не находится в зоне сжигания жира достаточное время. Эффективность похудения будет ниже, — пояснил собеседник «ВМ».

Плавание

Плавание — один из самых эффективных методов сжигания жира, сообщил фитнес-эксперт. Во время таких тренировок работает большой мышечный массив. Однако удерживать пульс в «зоне сжигания жира» во время плавания значительно сложнее, чем во время бега. Для этого человек должен быть хорошо физически подготовлен, рассказал Каневский.

В то же время у плавания есть несомненный плюс: этот вид спорта доступен многим людям, имеющим противопоказания к бегу, отметил эксперт.

— Если у человека избыточная масса тела, то бег ему может быть запрещен. Во время бега идет большая нагрузка на суставы и позвоночник. Во время плавания она снижается, то есть этот вид спорта более безопасен, — рассказал он.

Силовые тренировки

Силовые тренировки хорошо способствуют росту мышечной массы. Во время таких занятий организм использует углеводы как источник энергии. Подкожно-жировая клетчатка остается незадействованной, подчеркнул специалист.

— Как бы человек интенсивно ни занимался, во время силовых тренировок его организм использует только углеводы в качестве источника энергии. До подкожно-жировой клетчатки дело просто не доходит. Чтобы сжигать подкожный жир, нужна непрерывная и длительная аэробная нагрузка, — поделился Каневский.

Пилатес и йога

Рассматривать пилатес и йогу как способ борьбы с лишним весом некорректно, высказался фитнес-эксперт.

— Интенсивность воздействия достаточно низкая. Пилатес направлен на то, чтобы прорабатывать мелкие мышцы-стабилизаторы и повышать общую работоспособность организма. Отчасти на это направлена и йога. Полный человек не похудеет, занимаясь только пилатесом и йогой, — заключил Каневский.