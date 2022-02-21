Московских младшеклассников приглашают на олимпиады по математике, русскому языку и окружающему миру

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Учеников 1–4 классов приглашают на онлайн-олимпиады по математике, русскому языку и окружающему миру. Чтобы принять участие в соревнованиях, нужно зарегистрировать ребенка. Сделать это могут учителя или родители.

Олимпиада «Я люблю математику» пройдет с 21 февраля по 13 марта; «Я люблю русский язык» — с 28 марта по 17 апреля; соревнование «Я люблю окружающий мир» запланировано на 4–25 апреля.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, участие в них позволит школьнику сделать первые шаги в олимпиадном движении.

— Интерес ребят к учебе и любознательность формируются в начальной школе. Мы видим успехи тысяч ребят, которые участвовали в начальной школе в олимпиаде «Я люблю математику». И олимпиады, в которых объединили свои усилия ЦПМ и Яндекс, — это яркое подтверждение главного олимпийского принципа: главное не победа, а участие. Ведь у нас соревнуются не школьники друг с другом. Соперник участника — это наши интересные задачи, а сюжет каждой из них — это взгляд на школьный предмет чуть с другой стороны, приглашение в удивительный мир науки. А каждое верное решение — это уже маленькая победа, — отметил Иван Ященко.

Участвовать можно в одном, двух или трех соревнованиях. Так как олимпиады объединены общим сюжетом, организаторы советуют школьникам пройти их все. На выполнение заданий по каждому предмету у ребят будет по 60 минут.

Олимпиады включают игровые задачи разного уровня сложности. Чтобы найти решение, школьникам придется опираться не только на знания, но и на логику и сообразительность. Задания интерактивные: в них нужно что–нибудь передвигать, выбирать, закрашивать или соединять на экране, чтобы задействовать двигательную активность ребенка. А для самых младших учеников-первоклассников организаторы даже подготовили озвучку вопросов и диалогов.

Разбор заданий и результаты будут доступны в личном кабинете на следующий день после завершения основных туров. По итогам олимпиады все участники получат сертификаты, победителей наградят дипломами, а учителей — благодарственными письмами.

Организаторами олимпиад выступают Центр педагогического мастерства и Яндекс.Учебник при участии Департамента образования и науки города Москвы и поддержке Академии Министерства просвещения России.