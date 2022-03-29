«В борьбе за стройность»: тренер рассказала, как подтянуть тело к лету с помощью дыхания

Фото: Из личного архива

Главный тренер страны по дыхательным гимнастикам «Бодифлекс PRO», «Оксисайз PRO», «Система 2/4 PRO» и «Костный Импульс», а также автор уникального метода стройности «Корпанетик 360» Марина Корпан рассказала о влиянии правильного дыхания на организм, принципах работы техник и методах избавления от лишнего веса.

— Дыхание — основной элемент в борьбе за стройность. После занятий на основе методик дыхания легче и здоровее стали уже миллионы мужчин и женщин во всем мире, — отметила эксперт.

Корпан рассказала, что в первую очередь человек может неправильно дышать. По ее словам, люди рождаются с диафрагмальным дыханием, однако впоследствии забывают об этом:

— Диафрагмальное дыхание — это дыхание животом с одновременным включением на вдохе нижних ребер грудной клетки. Ребра, должны раскрываться в трех плоскостях: вперед, в сторону и назад. Это необходимо для максимальной экскурсии диафрагмы и ее расслабления.

Она также пояснила: для того, чтобы пища и жиры, которые есть в организме, лучше переваривались и сгорали, необходимо достаточное количество кислорода:

— Если у вас есть лишний вес, то это 100 процентов говорит о том, что у вас проблемы с дыханием и лишним потреблением калорий. Любая физическая активность ускоряет метаболизм, поскольку возрастает потребность в дополнительной энергии. Организм начинает расходовать запасы. Для расщепления жира крайне необходим кислород. Именно диафрагмальное дыхание обеспечивает попадание оптимального количества кислорода в организм. Что происходит дальше? Жир распадается на энергию (обеспечивает все жизненные процессы), воду (пот, моча) и углекислый газ, который мы выдыхаем через легкие.

Фото: Из личного архива

Она подчеркнула, что избавиться от лишнего веса и придать стройность телу без правильного дыхания невозможно:

— Если говорить простым языком, для окисления (переваривания) пищи не хватает достаточного количества кислорода, а лишние калории откладываются, усугубляя проблему с лишним весом. Все последние исследования говорят о том, что при каждом приеме пищи происходит выброс инсулина — гормона, отвечающего за набор веса. Самый большой инсулиновый отклик происходит на углеводные продукты: фрукты, кисломолочные продукты и т. д. В результате инсулинорезистентность увеличивается, а вместе с ней — наш вес.

Корпан объяснила, почему важно делать дыхательные упражнения:

— Я не устану повторять снова и снова, что лишний вес — это не только излишки жира, это и отеки, которые также влияют на массу тела. Диафрагма включает прокачку лимфатической системы и избавляет тело от них. То же самое касается и других участков тела. Например, когда вы хотите прокачать внутреннюю часть бедра, вам нужно в первую очередь провести миофасциальный релиз с помощью мячика, палки или ролла и только после этого переходить к силовым упражнениям! А многие до сих пор по старой памяти делают по старинке: бегут в зал и день за днем перекачивают мышцы, создавая дополнительный отек.

Она добавила, что только сочетание физических нагрузок с дыхательными практиками даст желаемый результат.

— Если при прокачивании мышц живота добавлять определенную технику дыхания, это приведет к более быстрой потере жировой массы. Поэтому, если вы решили, что будете просто сидеть и дышать, я вас разочарую. Это не так, — подчеркнула Корпан.

Фото: Из личного архива

При этом, по ее словам, используя технику диафрагмального дыхания, человек включает внутренний блок: основную дыхательную мышцу — диафрагму, диафрагму тазового дна, многораздельные мышцы спины, поперечную мышцу живота, которая непосредственно отвечает за плоский живот и узкую талию, а также внешний блок: четыре слоя мышц живота, широчайшую мышцу спины и ее апоневроз — грудопоясничную фасцию.

— Именно за счет включения двух блоков вы сформируете плоский живот, а благодаря работе внутреннего блока уберете отеки и застои жидкости, что дополнительно уменьшит объем, а соответственно и размер одежды, — пояснила эксперт.

К полезным свойствам диафрагмального дыхания также относятся: снижение веса, лечение головной боли, мигрени, массаж органов брюшной полости (профилактика женских и мужских проблем), непрямой массаж сердца, уменьшение варикозного расширения вен малого таза, профилактика геморроя и спаек после кесарева сечения, устранение и профилактика диастаза, снижение артериального давления, заключила специалист.