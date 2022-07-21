Патриотизм для всех един: Сергей Карякин поддержал На исправление дефекта речи донецких шахматистов

Фото: АГН Москва

Вчера, в Международный день шахмат, «Вечерняя Москва» побеседовала с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Он вернулся из Донбасса, где играл в шахматы с юными спортсменами.

— Сергей, на сеансе одновременной игры с детьми Донбасса из двадцати партий две завершились вничью. Значит, там растут талантливые шахматисты?

— Там очень сильная шахматная школа, еще советская. Я сам ее застал, когда жил в Краматорске. Самому младшему из спортсменов, с которыми была партия, — 4 года. И он играл здорово! Но ситуация там в целом сложная. Некоторые родители не привели детей на встречу, так как боятся лишний раз выходить на улицу.

— Планируете еще сотрудничать с шахматистами Донбасса?

— У нас хорошие отношения с Донецкой шахматной федерацией. Несколько месяцев назад дети оттуда приезжали в Москву на сеанс одновременной игры. Но обратно домой не уехали: там участились случаи обстрелов. Они с семьями живут здесь в пунктах временного размещения и выступают на российских соревнованиях. И это хорошо: и то, что они в безопасности, и то, что продолжают заниматься шахматами.

— Российская федерация шахмат ведет работу с азиатскими странами. Вам интересно играть с соперниками из Азии?

— С китайскими и индийскими соперниками играть интереснее, сложнее, чем с европейскими. А значит, там выше конкуренция.

— В чем заключается патриотизм спортсмена?

— Патриотизм должен быть одинаковым и упростого гражданина, и у спортсмена. Неправильно, когда человек выступает в сборной России, а потом участвует в антироссийских акциях. Это же касается и людей, которые занимают административные должности в федерациях спорта. Если ты с чем-то не согласен — нужно уходить.