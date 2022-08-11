Надежда Петрова: воспитываю будущих чемпионов

Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев

Обладательница 37 титулов WTA, бронзовая медалистка Лондона-2012 экс-третья ракетка мира Надежда Петрова после завершения карьеры решила стать тренером, открыв собственную школу большого тенниса на западе столицы.

На улице Улофа Пальме, 5 в столичных Раменках работает школа знаменитой спортсменки. Это единственная теннисная школа в России, в которой дети имеют возможность лично тренироваться у именитого спортсмена. Все тренировки ведет лично Петрова. Теннис по-прежнему популярен у детей и юношества, а в новые залы и на корт стремятся попасть дети от пяти до 13 лет. Ребятам важно заниматься в безопасных и хорошо обустроенных залах в одном из самых экологичных районов.

— Как дочь спортсменов, призеров олимпийских игр, я с детства присутствовала на соревнованиях, видела, как проходили тренировки, как мои родители отдавались своему делу, как было выстроено общение с их воспитанниками, — рассказывает о своем решении организовать спортшколу Надежда Петрова. — Поняла, что хочу продолжать семейную традицию и воспитывать будущих чемпионов здесь. При этом осознаю, какую большую ответственность возлагаю на себя во всех тренировочных процессах.

По ее словам, дети будут заниматься на корте по уникальным личным методикам спортсменки, а также будут иметь возможность работать над собой вне корта, посещая образовательный лекторий школы с известными мировыми спортсменами, для развития стойкости духа и воли к победе.

— Сейчас формируем дополнительный тренерский штаб, поскольку популярность школы растет, количество детей увеличивается, — говорит Надежда Петрова. — Конечно же, хотим расширяться.

В будущем в спортшколе планируется запуск социальных программ, в рамках которых есть планы по поездкам в регионы и отбору талантливых детей.

— В школе планируется грантовая программа, направленная на поиск талантливых детей, увлекающихся теннисом по всей России. Программа обеспечивает проведение региональных отборов и отбор талантливых детей с последующей возможностью присвоения им грантов на обучение в школе большого тенниса Надежды Петровой - отмечает она.