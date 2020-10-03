«Кто знал, что так сложится?»: Галанин пожалел, что не последовал примеру Кинчева

Фото: «Вечерняя Москва»

Период пандемии может стать отличным поводом для «самоинвентаризации». Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил рок-музыкант, поэт, композитор и певец, вокалист, гитарист и основатель группы «СерьГа» Сергей Галанин:

— Если жизнь принесла подобное, надо просто воспользоваться ситуацией, разобраться с самим собой. Понять, как ты жил и к чему идешь. Злиться на обстоятельства — глупо! Планы — дело относительное. Иногда они слетают по разным причинам. Я к этому отношусь спокойно.

Музыкант признался, что каких-то глобальных целей никогда не преследовал и живет настроением. Его принцип «получилось — значит, время пришло, так должно быть!». Он посоветовал использовать ситуацию с дистанционкой для «самоинвентаризации» и самореализации.

Рок-певец признался, что коронавирус «ударил по его карману», как и всех людей:

— Мы же все в одной лодке! Зрители, владельцы заведений, музыканты. Конечно, в деньгах потеряли. Есть мнение, что это неспроста. Конспирологам скучно без ощущения тайного заговора. Натура человека всегда ищет чей-то злой умысел. Но я повторю фразу героини Раневской, мачехи, которая, уезжая на бал, загрузила заботами Золушку: «И познай себя!» Это — главное.

Галанин заявил, что жизнь изменилась, но она продолжается. По его словам, надо «натянуть новое одеяло» и попробовать приспособиться, искать другие пути. Он порекомендовал смотреть хорошие фильмы и читать книги, а тем, у кого есть способности, — слагать стихи и писать песни.

Собеседник «ВМ» за восемь месяцев записал более 100 песен — ремейки старых и около 15 новых. Музыкант уточнил, что исполняет свои произведения под гитару, записывает ролики на телефон и выкладывает все в интернет. Он сказал, что к подобному его сподвиг режим самоизоляции.

— Я живу за городом. К сожалению, в моем доме нет студии. Весной мы разговаривали с (Константином — прим. «ВМ») Кинчевым, он поделился радостью, сказал, что оборудовал дома студию и может качественно писать треки. Я подумал, что надо бы тоже, но поленился что-то делать, теперь об этом немного жалею. Кто знал, что все так сложится? — посетовал Галанин.

Галанин пожелал всем здоровья и попросил читателей «ВМ» беречь себя. Он посоветовал не унывать и напомнил, что столичное руководство предложило людям льготы. Меры поддержки, отметил музыкант, действительно работают, надо только быть внимательнее и «немного шевелиться».

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