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«Встречаю гостей в плавках»: Вассерман объяснил свое появление в трусах перед телезрителями
Анатолий Вассерман ждет перемен в укладе мировой экономики / Фото: youtube.com / Россия 1

«Встречаю гостей в плавках»: Вассерман объяснил свое появление в трусах перед телезрителями

Олег Сыров

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Известный победитель интеллектуальных игр, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман предстал перед зрителями в одних трусах — в таком виде он встретил журналистов программы «Однажды» на телеканале НТВ. Телеведущий рассказал «Вечерней Москве» о причине своего выбора необычного наряда.

— У меня много всякого электронного оборудования, когда оно подключено — жарко. Включать кондиционер на полную мощность нет смысла, тогда переохладится остальная квартира. Поэтому я часто встречаю гостей в плавках. Времени на одевание иногда не хватает, — рассказал телеведущий.

При этом он отметил, что ему довольно часто приходится объяснять гостям и посетителям, почему он встречает их в неглиже.

Вассерман уточнил, что обычно журналисты воздерживаются от съемок видео, но, по его словам, в этот раз — «не воздержались».

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