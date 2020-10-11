Вассерман рассказал, может ли Россия доверять новому правительству Киргизии

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В интервью ФАН публицист Анатолий Вассерман прокомментировал ситуацию в Киргизии.

В ходе пресс-конференции премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что несмотря на политические события последних дней, произошедших в Республике, Киргизия «была и остается» стратегическим партнером России.

Как ранее писал портал RNS, 5 октября в Бишкеке начались протесты из за итогов выборов в парламент. В ходе протестов из СИЗО был освобожден бывший президент Алмазбек Атамбаев, сын которого является лидером одной из «протестующих» партий «Социал-демократы Кыргызстана».

Уже 9 октября, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и правительство страны. 10 октября парламент Киргизии утвердил новый состав правительства. На пост премьер-министра единогласно был выбран Садыр Жапаров.

Вассерман отметил, что относительно того, останется ли все по-прежнему «время покажет», но судя по трем предыдущим государственным переворотам в Киргизии, изменения, действительно, могут быть незначительны.

Вассерман считает, что возможности отказаться от сотрудничества с Россией у Киргизии нет, ведь основной доход страны составляет транзитная торговля между Россией и Китаем.

—Ну а тот факт, что там все время происходят государственные перевороты, по большей части является следствием борьбы южных и северных кланов за власть и за доходы от этой власти, — добавил публицист.

По мнению Вассермана, переворот в Бишкеке не является для нашей страны большой угрозой.

Ранее портал «Экономика сегодня» сообщал, что в ближайшее время Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия могут возобновить транспортное сообщение — эта информация появилась после заседания Евразийского экономического союза в Армении.

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