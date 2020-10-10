Бывший президент Киргизии Атамбаев задержан

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Сотрудниками спецподразделения милиции Киргизии задержали экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщили в штабе Социал-демократической партии в субботу, 10 октября.

В отношении Атамбаева решается вопрос о мере пресечения, передает ТАСС.

Как сообщает РИА Новости, экс-президента задержали в рамках дела об организации массовых беспорядков.

Ранее Алмазбеку Атамбаеву были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков, убийстве, покушении на убийство, захвате заложников и применении насилия в отношении представителя власти. Накануне на него совершили покушение, но политик не пострадал.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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