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Комендантский час ввели в столице Киргизии из-за протестов
Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Комендантский час ввели в столице Киргизии из-за протестов

Вероника Кузьминова

Происшествия

Комендантский час ввели в Бишкеке на фоне протестных действий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу в субботу, 10 октября.

Комендантский час будет действовать с 21:00 до 5:00 по местному времени. Также запрещено проведение митингов и собраний. Продажа алкоголя в магазинах будет приостанавливаться каждый день с 18:00 до 9:00.

Комендатура Бишкека может «приостанавливать деятельность политических партий и общественных организаций, препятствующих нормализации обстановки», передает РИА Новости.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

Читайте также: Режим ЧП введут в Бишкеке с 10 октября

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