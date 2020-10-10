Комендантский час ввели в столице Киргизии из-за протестов
Комендантский час ввели в Бишкеке на фоне протестных действий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу в субботу, 10 октября.
Комендантский час будет действовать с 21:00 до 5:00 по местному времени. Также запрещено проведение митингов и собраний. Продажа алкоголя в магазинах будет приостанавливаться каждый день с 18:00 до 9:00.
Комендатура Бишкека может «приостанавливать деятельность политических партий и общественных организаций, препятствующих нормализации обстановки», передает РИА Новости.
Протесты в Бишкеке
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».
После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.
Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.
ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.
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