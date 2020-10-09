Режим ЧП введут в Бишкеке с 10 октября

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Режим чрезвычайного положения будет введен в Бишкеке с субботы, 10 октября. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Киргизии 9 октября.

Отмечается, что соответствующий указ подписал президент страны Сооронбай Жээнбеков. Согласно документу, режим ЧП на территории Бишкека будет действовать с 20:00 9 октября до 08:00 21 октября 2020 года.

В МВД пояснили, что комендантом Бишкека на период введения чрезвычайного положения назначен замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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