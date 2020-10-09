Советница Атамбаева сообщила о покушении на экс-президента в центре Бишкека

Фото: facebook.com/almazbek.atambaev

Советница бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева сообщила, что 9 октября в Бишкеке на экс-главу республики было совершено покушение. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

Уточняется, что по машине Атамбаева стреляли боевыми патронами. Жолдубаева добавила, что политик не пострадал.

Позже сам Атамбаев заявил, что знал о готовившейся атаке.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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