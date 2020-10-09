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Президент Киргизии ввел режим ЧП на территории Бишкека
Фото: twitter.com/kenesh_kg

Президент Киргизии ввел режим ЧП на территории Бишкека

Кирилл Николаев

В мире

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на территории Бишкека, который начнет действовать 9 октября с 17:00 по московскому времени.

По распоряжению президента республики, заместитель главы МВД Алмазбек Орозалиев назначен комендантом Бишкека.

Кроме того, Жээнбеков поручил Генштабу страны ввести войска в Бишкек для охраны правопорядка, сообщает ТАСС.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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