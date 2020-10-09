Число пострадавших из-за беспорядков в Бишкеке возросло до 1218
Число пострадавших из-за беспорядков в Бишкеке возросло до 1218. Об этом в пятницу, 9 октября, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Киргизии.
Все пострадавшие обратились за медицинской помощью, сообщает ТАСС.
Ранее в российском посольстве в Киргизии заявили, что россиян среди пострадавших во время протестов в Бишкеке нет.
Протесты в Бишкеке
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».
После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.
Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.
ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.
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