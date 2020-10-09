Президент Киргизии выразил готовность покинуть пост

Фото: president.kg / Официальный сайт Президента Кыргызской Республики

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предложил распустить кабинет министров в связи с кризисом, разразившимся в государстве после парламентских выборов, а также допустил уход с поста главы государства.

— Необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений, — цитирует главу государства его пресс-служба.

Жээнбеков отметил, что готов подписать соответствующие указы и ждет постановлений парламента.

При этом президент Киргизии заявил, что после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти, он сам готов уйти с поста президента Кыргызской Республики, сообщает РИА Новости.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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