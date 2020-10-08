Президент Киргизии обсудил со спикером парламента вопрос импичмента

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с новым спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым вопрос импичмента. Об этом рассказала пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева в четверг, 8 октября.

Она отметила, что Жээнбеков считает главнейшей задачей вернуть ситуацию в Киргизии в правовое русло, сообщает РИА Новости.

— А дальше он готов обсудить все вопросы, которые возникли в стране из-за сложившейся ситуации, — сказала Стамалиева.

Ранее пресс-секретарь в очередной раз сообщила, что президент Жээнбеков находится в Бишкеке и продолжает заниматься рабочими делами.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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