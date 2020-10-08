Стало известно местонахождение президента Киргизии Жээнбекова

Фото: president.kg / Официальный сайт президента Кыргызской Республики

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке, он продолжает выполнять свои рабочие обязанности. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь главы киргизского государства Толгонай Стамалиева.

— Президент продолжает выполнять свои обязанности, находясь в Бишкеке, — сказала она.

Ранее исполняющий обязанности главы МВД Киргизии Курсан Асанов сообщил, что местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова неизвестно.

По его словам, ведомство не занимается специально поисками главы государства, передает РИА Новости.

— Нам неизвестно его местонахождение. Мы его не ищем, сейчас много другой работы. Главное — обеспечить порядок, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Жээнбекова Толгонай Стамалиева сообщила, что президент не выезжал из Киргизии, более того, находится в Бишкеке. Она опровергла все слухи, которые касались поездки киргизского лидера в Россию или Казахстан.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

Читайте также: Путин прокомментировал ситуацию в Киргизии