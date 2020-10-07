Путин прокомментировал ситуацию в Киргизии

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Кремль надеется на мирный исход конфликта в Бишкеке. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 7 октября.

Глава государства напомнил, что в Киргизии состоялись выборы, которые были признаны демократическими не только международными наблюдателями, но и представителями ОБСЕ.

— Мы надеемся, что все обойдется мирно. Мы надеемся на то, что восстановится нормальный демократический политический процесс, и, еще раз повторю, как можно быстрее это должно произойти, — сказал президент в эфире телеканала «Россия 24».

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни. Ранения получили также 190 правоохранителей.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

Читайте также: Путин оценил слова Трампа о развитии отношений между Россией и США