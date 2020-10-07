Путин оценил слова Трампа о развитии отношений между Россией и США
Президент России Владимир Путин оценил слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о развитии отношений между Америкой и РФ. Об этом президент сообщил в эфире телеканала «Россия 24» в среду, 7 октября.
По словам главы государства, Трамп неоднократно высказывался за развитие отношений с Россией. Москва это безусловно ценит, уточнил президент.
Также Владимир Путин сообщил, что Россия будет работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов.
— Мы будем работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов, с тем человеком, которому окажет доверие американский народ, — добавил президент России.
Ранее Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Киргизии.
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