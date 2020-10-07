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Путин оценил слова Трампа о развитии отношений между Россией и США
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин оценил слова Трампа о развитии отношений между Россией и США

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин оценил слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о развитии отношений между Америкой и РФ. Об этом президент сообщил в эфире телеканала «Россия 24» в среду, 7 октября.

По словам главы государства, Трамп неоднократно высказывался за развитие отношений с Россией. Москва это безусловно ценит, уточнил президент.

Также Владимир Путин сообщил, что Россия будет работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов.

— Мы будем работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов, с тем человеком, которому окажет доверие американский народ, — добавил президент России.

Ранее Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Киргизии.

Читайте также: Трамп разрешил обнародовать все данные о своих «связях» с Россией

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