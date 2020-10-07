Пресс-секретарь президента Киргизии опровергла его выезд из страны

Фото: president.kg / Официальный сайт Президента Кыргызской Республики

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время беспорядков, происходивших в Бишкеке, не покидал страну, а оставался в ее столице. Об этом заявила пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева в среду, 7 октября.

— Президент в настоящее время находится в Бишкеке, он не покидал пределы республики и города, — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Она отметила, что в соцсетях периодически появляется информация, что Жээнбеков якобы уехал из Киргизии в Казахстан, Россию или Узбекистан. Но эта информация является ложной, добавила Стамалиева.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни. Ранения получили также 190 правоохранителей.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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