Число пострадавших во время протестов в Бишкеке превысило 750 человек

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Более 750 человек пострадали во время беспорядков в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава в Киргизии в среду, 7 октября.

— В организации здравоохранения обратилось 768 пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке, передает сообщение Интерфакс.

Уточняется, что 550 пациентов после осмотра направили на амбулаторное лечение, еще 218 человек госпитализировали, семеро человек оказались в реанимации. Один 19-летний мужчина скончался от ушиба головного мозга.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни. Ранения получили также 190 правоохранителей.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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