Песков заявил, что ситуация в Киргизии вызывает обеспокоенность в Кремле

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В Кремле глубоко обеспокоены происходящим в Киргизии, ситуация там напоминает бардак и хаос. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 8 октября.

— Развитие ситуации действительно вызывает нашу глубокую обеспокоенность, естественно. Это тоже наш продвинутый партнер. Мы работаем в условиях глубокой интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ и поэтому, конечно, все что там происходит, для нас очень важно, — сказал Песков.

Он выразил надежду на то, что ситуация в ближайшее время будет стабилизирована, сообщает ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что в Кремле не обсуждался вопрос предоставления президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову убежища в России, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Киргизии сообщила, что Жээнбеков находится в Бишкеке и продолжает заниматься работой.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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