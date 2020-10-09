Посольство: Граждан России среди пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии нет

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Граждан России в числе пострадавших во время конфликтов в Бишкеке нет. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Киргизии.

Там уточнили, что данных о пострадавших россиян не поступало. В то же время глава Совета безопасности Киргизии Омурбек Султаналиев заявил о существовании ресурсов для контролирования ситуации.

— Сил и средств силовых структур достаточно для контроля над ситуацией и борьбы с организованной преступностью, — цитирует Султаналиева ТАСС.

Жесткие меры, по его словам, ждут тех людей, которые пытаются захватить государственные здания и пункты силовых структур.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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