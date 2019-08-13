Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в убийстве

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в убийстве и ряде нескольких особо тяжких преступлений. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

По словам сотрудника Генпрокуратуры, бывшему главе государства вручили уведомления по ряду совершенных им преступлений. Среди них: организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти.

Согласно законам Киргизии, по вышеуказанным статьям политику может грозить пожизненное заключение, пишет РИА Новости.

Напомним, что операция по задержанию Атамбаева началась в среду, 7 августа. Поводом стал его отказ прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Помимо прочего, экс-президента обвинили в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

В четверг, 8 августа, бывший лидер Киргизии сдался силовикам после третьего штурма его резиденции, после чего его доставили в здание следственного управления МВД страны для допроса.

За два дня вооруженного противостояния между сторонниками Атамбаева и силовиками пострадали 98 человек.

О конфликте внутри Киргизии был уведомлен президент России Владимир Путин. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев впоследствии прокомментировал сложившуюся ситуацию.

— Это внутреннее дело самого Кыргызстана. Но мы не можем относиться безучастно, — заявил премьер-министр.

Отметим, что Алмазбек Атамбаев находился во главе государства в течение шести лет с 2011 по 2017 год.

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