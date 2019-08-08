Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался силовикам
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался силовикам. Об этом проинформировали в его штабе.
— После долгих переговоров он решил сдаться, его увезли в сторону Бишкека. Вместе с ним находятся его советники Фарид Ниязов и Кундуз Жолдубаева, — сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб экс-главы государства.
Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил, что не знает куда везут его подзащитного.
Ранее сообщалось о третьем штурме резиденции Атамбаева. Отмечалось, что отпор силовикам оказывают около 400 сторонников экс-президента. Парламент Киргизии не стал вводить в стране режим чрезвычайного положения из-за данной ситуации.
Напомним, 7 августа началась операция по задержанию Алмазбека Атамбаева. Поводом стал его отказ прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Кроме того, бывшего главу Киргизии обвиняют в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.
Алмазбек Атамбаев находился на посту лидера государства с 2011 по 2017 год.
Президента России Владимира Путина проинформировали о ситуации в Киргизии.
«ВМ» продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
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