СМИ: Штаб Атамбаева заявил о новом штурме дома экс-президента Киргизии
Силовые ведомства начали повторный штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщили в штабе бывшего главы государства.
— Около 200 сотрудников милиции опять пошли на штурм, они используют светошумовые гранаты, — цитирует источник РИА Новости.
По словам собеседника агентства, около 400 сторонников экс-президента дают им отпор. Алмазбек Атамбаев находится под охраной.
«ВМ» продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
Напомним, что 7 августа началась операция по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Поводом для его задержания стало то, что он три раза отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Также бывшего главу государства обвиняют в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.
Президента России Владимира Путина проинформировали о ситуации в Киргизии.
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