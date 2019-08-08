Дмитрий Медведев прокомментировал задержание экс-президента Киргизии
Текущая ситуация в Киргизии является внутренним делом страны. С таким заявлением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
— Это внутреннее дело самого Кыргызстана. Но мы не можем относиться безучастно, — приводит слова Медведева РИА Новости.
Ранее стало известно, что экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был доставлен в здание следственного управления МВД страны для допроса. Он сдался силовикам после третьего штурма его резиденции.
Операция по задержанию Алмазбека Атамбаева началась в среду, 7 августа. Поводом стал его отказ прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Кроме того, бывший глава Киргизии обвиняется в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.
Президента России Владимира Путина проинформировали о ситуации в Киргизии.
«ВМ» продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
Алмазбек Атамбаев занимал пост лидера государства с 2011 по 2017 год.
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