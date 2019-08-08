Число пострадавших при задержании экс-президента Киргизии выросло до 98 человек

Количество пострадавших в спецоперации по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выросло до 98 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

— За два дня, 7–8 августа, всего за медицинской помощью обратились 98 человек, — отмечается в сообщении.

По данным Минздрава, один человек скончался, остальные пострадавшие направлены на лечение, сообщает РИА Новости.

Ранее в пресс-службе следственного управления МВД Киргизии сообщили, что Атамбаев был доставлен в здание ведомства, где он будет допрошен. Экс-глава страны сдался силовикам после третьего штурма его резиденции.

Напомним: операция по задержанию Алмазбека Атамбаева стартовала в среду, 7 августа. Поводом стал его отказ прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Кроме того, бывший глава Киргизии обвиняется в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Президент России Владимир Путин был проинформирован о ситуации в Киргизии.

«ВМ» продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

Алмазбек Атамбаев занимал пост лидера государства с 2011 по 2017 год.

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