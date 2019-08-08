Экс-президента Киргизии доставили в главное следственное управление МВД страны
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был доставлен в главное следственное управление МВД республики. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
— Здесь он (Атамбаев — прим. «ВМ») будет допрошен, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
Ранее стало известно, что экс-глава Киргизии сдался силовикам после третьего штурма его резиденции.
Напомним, операция по задержанию Алмазбека Атамбаева стартовала в среду, 7 августа. Поводом стал его отказ прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Кроме того, бывший глава Киргизии обвиняется в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.
Президент России Владимир Путин был проинформирован о ситуации в Киргизии.
«ВМ» продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
Алмазбек Атамбаев занимал пост лидера государства с 2011 по 2017 год.
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