Политолог: У Атамбаева есть возможность переиграть ситуацию в свою пользу

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев 13 августа заявил о том, что экс-глава республики Алмазбек Атамбаев готовил госпереворот в стране. Атамбаеву также предъявили обвинения в убийстве и ряде нескольких особо тяжких преступлений.

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков объяснил в беседе с «Вечерней Москвой», с чем связан конфликт экс-главы Киргизии с действующим президентом страны Сооронбаем Жээнбековым и насколько обвинения в попытке госпереворота, предъявленные Атамбаеву, оправданы.

— Год назад Алмазбек, назначив в качестве преемника Сооронбая Жээнбекова, можно сказать, отдал власть нынешнему президенту на блюдечке. Новый президент через несколько месяцев после назначения начал отстранять людей Алмазбека от власти, возбуждать в отношении них уголовные дела. То есть нынешний президент Кыргызстана полностью отошел от своего «наставника». Атамбаев рассматривает это как предательство своего «политического сына». Соответственно, он как «отец» был разгневан и был готов покарать своего «сына», — подчеркнул политолог. — Конфликт разгорался, шел все дальше и дальше. Атамбаев же считает себя человеком, повелевающим революциями, как волшебной палочкой. Он думает, что если смог свергнуть предыдущего президента, сможет проделать подобное и с следующим, тем более что он только недавно обладал всей полнотой власти. Возможно, в мыслях у него было и отстранение нынешнего главы государства, в том числе и с помощью угроз.

По мнению Маркова, в Кыргызстане сложилась жесткая политическая культура. Эта жесткость выливается в том числе и в то, что чиновники пытаются вечно друг друга свергнуть. Если бы Жээнбеков не принял радикальных мер (штурм резиденции и арест Атамбаева 7–8 августа 2019 года — прим. «ВМ»), ситуация могла бы повернуться в совершенно другое русло и закончиться вооруженным конфликтом и даже гражданской войной, считает политолог.

— И Жээнбеков, и Атамбаев посещали Россию с визитом к Путину, жаловались друг на друга. Москва рассудила по-своему: власть действующего президента действительна, а экс-глава государства должен ее принять, чтобы ситуация не обострялась. После возврата на родину Атамбаев извратил слова Путина и публично сообщил, что Москва его поддержала. Это вызвало гнев и раздражение России. Таким образом, когда Жээнбеков начал операцию по штурму резиденции Атамбаева, Москва сильно не возражала. Это и вылилось в то, что в России сказали, что все это внутренние дела Кыргызстана и вмешиваться в них не будут, — отметил Сергей Марков.

По мнению Маркова, даже в нынешней ситуации у Атамбаева «есть возможность переиграть ситуацию в свою пользу». Киргизия находится в расколотом состоянии. Бывший президент представляет интересы севера страны, нынешний — юга. Разница между севером и югом является значительной, почти как разница между юго-востоком и западом Украины. У Атамбаева на данный момент существует большое количество сторонников в Киргизии.

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