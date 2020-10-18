Цымбалюк-Романовская объяснила, зачем Джигарханян воссоединился с экс-супругой

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Недавно в СМИ появилась новость о том, что народный артист России Армен Джигарханян вновь обрел семейное счастье. Он сошелся со своей женой, 72-летней Татьяной Власовой, с которой жил до отношений с Виталиной Цымбалюк-Романовской. «Вечерняя Москва» связалась с экс-избранницей звезды советского кино и узнала, как эту новость восприняла она.

В разговоре с корреспондентом «ВМ» Цымбалюк-Романовская призналась, что новость о воссоединении Армена Борисовича с его бывшей супругой для нее не сюрприз. Она убеждена, что ее экс-возлюбленный просто не понимает, что происходит вокруг него.

— Честно говоря, я спокойно и хладнокровно восприняла эту новость. Я знаю, что Армен Борисович не в том состоянии, чтобы с кем-то съезжаться или разъезжаться. А подобные инфоповоды — это просто пиар. Причем который самому артисту не нужен, но, видимо, нужен другим людям. Сам он сейчас даже не совсем понимает, что с ним происходит и кто его окружает, — сказала она.

Также пианистка подчеркнула, что в настоящее время ее больше заботят творческие планы, а не отношения с человеком, с которым ее больше ничего не объединяет.

— Надеюсь, что вскоре смогу вас порадовать новыми произведениями и своей игрой на фортепиано, — добавила Цымбалюк-Романовская.

Напомним, ранее пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что у ее бывшего мужа, народного артиста Армена Джигарханяна, имеются серьезные проблемы со здоровьем. Женщина призналась, что из-за его самочувствия не может с ним связаться.

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