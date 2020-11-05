«Будет непонятно кем»: Лоза раскритиковал желание Алсу вырастить из дочери певицу

Фото: youtube.com / Юрий Лоза

Певица Алсу зарегистрировала сценическое имя своей дочери, причем в четырех разных вариантах. По всей видимости, заслуженная артистка России хочет, чтобы 12-летняя Микелла пошла по ее стопам и покорила эстраду. О том, почему решение Алсу может сломать девочке жизнь, «Вечерней Москве» рассказал автор-исполнитель, бард-песенник Юрий Лоза.

Музыкант обратил внимание на чрезвычайно юный возраст дочери Алсу — всего 12 лет. По мнению собеседника «ВМ», голос девочки еще не «сломался».

— В пубертатном периоде происходит ломка голоса. После нее неизвестно, какой голос может быть у человека. У женщин голос меняется с детского на взрослый в менее заметной форме, но все же меняется. Он может перейти в тенор, может в баритон, — пояснил певец.

Заранее строить большие планы на ребенка и программировать его на какие-либо великие свершения нельзя, считает Лоза. В противном случае есть риск выбрать своему чаду такую жизнь, которая ему не подойдет.

— Когда ребенку на ранней стадии его развития прочат карьеру эстрадной фигуры — это большая ошибка. Это касается вообще всех детей, не только отпрысков певцов. Любого ребенка можно запрограммировать на то, что он якобы станет звездой, а потом его голос сломается так, что он уже будут недопевцом, недоартистом, непонятно кем. И будет он всю жизнь заниматься не своим делом. Хотите сломать жизнь ребенку — скажите ему в десять лет, что он великий эстрадный артист, и пускай он в это поверит, — сказал бард.

По его словам, сначала нужно убедиться, что ребенок действительно заинтересовался каким-либо делом и показывает в нем успехи. Если у него есть талант, необходимо дать ему развивать свои способности, а к 15–16 годам он сам поймет, чего хочет по-настоящему, заключил Юрий Лоза.

СПРАВКА «ВМ»

С именем дочери Алсу связан скандал на шоу «Голос.Дети». В 2019 году Микелла выиграла конкурс, однако зрители усомнились в том, что победа была честной. Особое подозрение вызвало «аномальное голосование», когда за Микеллу начали отдавать очень много голосов. Первый канал решил проверить это. Вскоре выяснилось, что результаты голосования были сфабрикованы. Итоги конкурса пришлось аннулировать, а девочка подверглась критике.

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