Актриса Лариса Дьячкова рассказала о своих жизненных правилах

Щербинка Лариса Дьячкова / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В среду, 11 ноября, о своих жизненных правилах «Вечерке» рассказывает начистоту актриса и режиссер, педагог по актерскому мастерству, художественный руководитель Дворца культуры городского округа Щербинка Лариса Дьячкова.

1 Когда себе не врешь, жить проще.

2 Женщине в наши дни приходится быть сильной. А иногда очень хочется просто за кем-нибудь следовать.

3 Умный мужчина позволяет женщине думать, что она «рулит» ситуацией.

4 «Мир — театр». Это так! Мы постоянно играем некие роли, чтобы казаться лучше.

5 Меня легко рассмешить. Главное, чтобы шутки не были глупыми.

6 Дома снимаю «доспехи». Здесь я та, кем хочу быть на самом деле.

7 Чтобы выходной стал идеальным, нужно, чтобы мне никто не звонил.

8 Возраст имеет значение. Чем ты старше, тем меньше что-то может удивить.

9 Не люблю перечитывать книги, лучше открою для себя новую.

10 Мы отрываемся от действительности, уходя в виртуальность, и тем самым заполняем время чужой, а не своей жизнью. Поэтому я предпочитаю живое общение.

11 Могу протанцевать всю ночь, ритм позволяет снять стресс.

12 Люблю слушать старый добрый рок. Такая музыка заряжает своей энергетикой.

13 Сожалею об излишней принципиальности и и жесткости, которую позволяла себе проявлять по отношению к людям слабым и неидеальным.

14 Самое важное в воспитании детей — не навязывать им категорично свое мнение. У ребенка нужно спрашивать, что он хочет, и предлагать ему выбор.

15 «Отцы и дети» смогут договориться, если научатся слышать друг друга.

16 Иногда смотришь на ребенка, и кажется, что никакого таланта у него нет. А потом вдруг выстреливает его необыкновенная одаренность. Так что крест ни на ком ставить нельзя.

17 У стариков стоит поучиться спокойствию и обдуманности действий. У них всегда есть запас вариантов, как решить ту или иную житейскую проблему.

18 Правда порой очень сильно ранит… В каких- то случаях без нее можно обойтись.

19 Хамство вводит меня в ступор.

20 Критику непременно нужно фильтровать, чтобы она не мешала двигаться вперед.

21 Очень хочу, чтобы в будущем продолжались встречи с друзьями. Их нельзя терять.

22 Иногда эгоизм дает возможность отдохнуть, набраться сил.

23 Никогда не смогу найти общий язык с людьми, которые чрезмерно выпячивают свое «я» и любят себя нахваливать.

24 Любой риск оправдан, если спасаешь кого-то.

25 Современная молодежь — классная! Искренне завидую ее свободе, раскованности и множеству возможностей.

26 Хлеб, присыпанный сахаром... Не все понимают, как это вкусно.

27 Изучив историю разных эпох, поняла, что наша — самая лучшая.

28 От результата не получаешь удовольствие, если средства для достижения цели вступили в конфликт с совестью.

29 Я всю Москву обошла пешком. Но стоит ступить на Театральную площадь, как начинаешь ощущать особую, родную атмосферу театра, декораций. Люблю ее за это.

30 Проза — долгоиграющая, с ней нужно побыть в размышлениях. А поэзия — это быстрый отклик на твое настроение здесь и сейчас.

31 Собака преданно смотрит на хозяина не потому, что хочет есть. Это очень ценно.

32 Все время надо что-то менять.

33 В 20 лет с милым рай и в шалаше, а в 40 — уже хотя бы в маленьком домике.

34 Любовь всегда вне логики.

35 Осень совсем не мое время года. Мне нравится, когда ярко, тепло и солнечно.

36 Иногда то, о чем когда-то мечтала, вдруг сбывается. Это чудо! Хотя порой и запоздалое…

37 Прощать, я уверена, необходимо. А вот общаться с обидчиком в дальнейшем совершенно не обязательно.

38 Ощущение счастья — это отражение твоего внутреннего отношения к миру.

ДОСЬЕ

Лариса Николаевна Дьячкова родилась 29 августа 1977 года в Могилеве. Окончила факультет режиссуры Белорусского университета культуры и искусства. В 2005 году вместе с мужем переехала в Москву. Несколько лет проработала в должности заместителя директора по воспитательной работе и учителем Мировой художественной культуры в школе № 1 в Котельниках.

С 20 октября 2014 года — художественный руководитель Дворца культуры в Щербинке. Замужем, имеет двух сыновей — Ивана и Станислава.

Читайте также: Как Васильев стал первым режиссером из СССР, получившим награду в Каннах