Виктор Гусев: Губерниев просил меня помочь устроить его на телевидение

Виктор Гусев / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Недавно 65-летие отметил известный спортивный журналист, телекомментатор Виктор Гусев. Он рассказал«Вечерке» о семье, отношении к коллегам и о том, почему нельзя отказывать в автографе.

— Виктор, для многих футбольных болельщиков вы ассоциируетесь с фразой «Берегите себя»...

— Эту фразу придумал, когда только начинал комментировать. Я решил, что должен чем-то заканчивать репортаж и хорошо бы это делать одинаково, чтобы эта фишка всем запомнилась. Я начинал в непростые 1990-е годы, заканчивается репортаж, вечер, иногда в некоторых районах разных городов на улицу небезопасно было выйти. Потому посчитал, что фраза «Берегите себя» — лучше, чем «Играйте в футбол», «Увидимся на футболе», «Здоровья вам» или «До следующей встречи». Если будешь беречь себя, то будешь беречь и других. Сейчас эта фраза действительно стала еще более актуальной. Я живу недалеко от аэропорта Внуково, и как-то в самый разгар пандемии сижу и вижу, как самолеты в небе выводят своими парами фразу «Берегите себя». Думаю, ничего себе. Нужно было как-то права свои зафиксировать на эту фразу (смеется). Ее сейчас часто можно услышать по ра- дио. Андрей Малахов в конце своей передачи использует эту фразу и добавляет «и своих близких».

— Как вы относитесь к тому, что многие болельщики называют вас нефартовым комментатором?

— Вполне нормально, считаю это некой игрой вокруг футбола. Вообще, мне нравится все то, что происходит вокруг футбола — прогнозы, статистика, ставки, в том числе и разговоры, у кого какие приметы, кто фартовый, а кто — нет. А высказывание, что я нефартовый комментатор, появилось в середине 1990-х годов. Я комментировал все матчи национальной футбольной сборной в то время. Да, были удачные, хорошие, победные игры. Но все дело в том, что в каждом случае мы заключительный матч проигрывали. А запоминается как раз последний матч, который тоже комментировал я. Игроки менялись, тренеры тоже, а комментатор оставался прежним. И во всем виноват я. В основном так люди говорят с улыбкой на лице, и я ничего страшного в этом не вижу. Я, кстати, книгу написал и назвал ее «Нефартовый».

— А насколько сложно стать комментатором и что для этого нужно?

— Для начала нужно интересоваться спортом, лучше с детства, и при этом не обязательно заканчивать факультет журналистики. Многие из тех, кто стоял у истоков создания газеты «Спорт-Экспресс» в начале 1990-х годов, оканчивали тоже Институт иностранных языков. Кроме того, у комментатора еще должны быть актерские данные, потому как все-таки ты отчасти конферансье. Я даже не говорю о таком репортаже, с которого я начал — церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу в Лас-Вегасе, там вообще было лишь на 30 процентов о футболе, а все остальное — выступление актеров, певцов. Актерство — часть любого репортажа. Голос, наверное, тоже очень важен — тут на любителя. Кому-то может понравиться совершенно очевидный не комментаторский голос. Это не главное, потом над этим можно работать.

— Как вы относитесь к двум таким одиозным фигурам — Василию Уткину и Дмитрию Губерниеву?

— Они мне нравятся прежде всего тем, что оба человека сделали себя сами, так же, как и я. У нас не было какой-то подталкивающей силы, никто никогда не работал на телевидении, мы просто пришли и пробили эту дорогу. Когда я уже вел программу, Дима Губерниев приходил, тогда будучи безработным, и на протяжении долгого времени просился корреспондентом к нам. Я тогда ходил к начальству, говорил, что есть перспективный парень, а мне отвечали, что вакансий нет. Кстати, и у Уткина, и у Губерниева присутствует в полной степени артистизм, о котором я говорил. А еще они очень хорошо знают спорт. У них не «плоские репортажи», у них есть глубина, они могут пошутить.

— Автографы вам часто приходится давать? Никогда не отказываете в них?

— Всегда с радостью поставлю свой автограф. Это ведь мои потенциальные зрители. У меня всю жизнь будет стоять перед глазами сцена, когда моему маленького племяннику отказал в автографе великий канадский хоккеист Уэйн Гретцки, послав его, как котенка какого-то. Нужно было расписаться, и все, а Гретцки этого сделать не удосужился. Противно, честно говоря.

— Как вы относились к пародиям на вас, которые делали в популярном тележурнале «Назло рекордам»?

— Раз их делали, значит, я популярен. Все это было в виде шутки. С ребятами из «Назло рекордам» я в отличных отношениях. Это мои друзья — Сергей Белоголовцев, Михаил Шац. Я, честно говоря, всегда с нетерпением ждал очередного выпуска программы. Часто шутили и в КВН. Например, когда была программа «На футболе с Виктором Гусевым», я каждый раз выходил на эфир в новой футболке.

Нужно было охватить все клубы, а не только выходить в футболке лидера чемпионата. Тогда бы это был сплошной «Спартак» или «Зенит». Мне наши корреспонденты из поездок привозили футболки разных клубов. Мне нужно было зрителям как-то объяснить, почему я сегодня в футболке того или иного клуба. Я всегда находил объяснение, и в КВН пошутили, что как-то я вел программу в футболке сборной Молдавии, потому что это единственное, что у меня осталось из постиранного (смеется). А остальные, дескать, все лежат грязные.

— Расскажите про свою семью.

— У меня две взрослые дочери и сын, который сейчас учится в школе в Англии. Недавно ему исполнилось 16 лет, зовут Миша. Средний по возрасту ребенок, дочь Нина, — актриса МХТ, сейчас работает в роли режиссера над документальным кино, и, как мне кажется, у нее это весьма неплохо получается. Недавно стала обладательницей международного гранта для своей будущей работы. Я этим очень горжусь. Старшая дочь, Юля, психотерапевт. Но она в большей степени занимается семьей, у нее в течение шести лет родились трое детей. Так что у меня помимо троих детей еще есть и трое внуков. Забот у нее хватает, детям от двух до шести лет.

ДОСЬЕ

Виктор Гусев родился 27 октября 1955 года в Москве. Окончил переводческий факультет МГЛУ имени Мориса Тореза. Работал военным переводчиком, участвовал в боевых действиях в Эфиопии, за что награжден медалью «За боевые заслуги».

Работал редактором-переводчиком в ТАСС. Вел ряд авторских спортивных программ на телевидении. Участвовал в спасательной экспедиции, когда в Антарктиде потерпело бедствие судно «Михаил Сомов».

Его семья проживает на улице… Виктора Гусева

Улицу во Внукове назвали так в честь деда популярного телекомментатора, которого тоже звали Виктор Гусев. Он был известным советским драматургом и сценаристом, дважды лауреат государственной премии. Прожил немного: не дожив до своего 35-летия, умер во время войны, в 1944 году. Его сыну, отцу телекомментатора, было тогда девять лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Щенки из рук звезды

Виктор и его семья очень любят животных. Неоднократно глава семейства спасал от голода и холода бездомных кошек и собак. Однажды пришлось пристраивать щенков своей домашней собаки. Найти добрые руки оказалось непросто. Пришлось стоять на Одинцовском и Переделкинском рынках, чтобы раздать щенков.

Многие увидели Виктора и сильно удивились. Гусеву пришлось сказать, что это «акция Первого канала». Получить щенка из рук популярного ведущего — мечта многих.

Воевал в Эфиопии

После университета Виктора Гусева отправили на войну в Эфиопию, где он был переводчиком. По словам Виктора, ни он, ни другие солдаты не понимали, какое отношение они имели к этой войне. Раз Родина направила — пришлось ехать.

Только на метро

Гусев предпочитает передвигаться на метро. «Московское метро разрастается, оно великолепно, но есть там,на мой взгляд, один недостаток — слишком душно. Возможно, это особенность моего организма — я не люблю жару, а, наоборот, люблю холод. Мне всегда и везде жарко — смотрю на улице или в кафе люди укутаются в пледы, а мне жарко», — рассказал Виктор.

Любимый город

Гусев сейчас живет во Внукове, но его детство и юность прошли в Москве. «Я коренной москвич, родился в так называемом писательском доме № 17 в Лаврушинском переулке, напротив Третьяковской галереи, — говорит телеведущий. — Учился в одной школе с Андреем Макаревичем, на моих глазах создавалась группа «Машина времени». Когда на танцах играла «Машина времени», никто и представить не мог, что эта группа получит такую известность. Потом жил на Соколе. Я влюблен в Москву, люблю район Замоскворечье».

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