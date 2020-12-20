Соседов назвал главную проблему «Голубых огоньков»

Сергей Соседов, журналист, музыкальный критик / Фото: hsosedov.tv

Российские зрители утомились от новогодних шоу с участием одних и тех же артистов. Более того, зритель больше не хочет смотреть «Голубые огоньки» с неменяющимся сценарием и скучным сюжетом. Такое мнение высказал в личном разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, полностью отказываться от формата новогодних шоу нельзя, поскольку люди привыкли к ним. Необходимо лишь изменить состав действующих лиц и подход к организации самого шоу:

— Все равно все в этом году будут отмечать дома у экранов. И люди что-нибудь да будут смотреть. Все равно «Голубые огоньки» смотрят зрители, которым уже глубоко за 40. А представители возрастной категории от 17 до 30 лет справляют праздник не с родителями, а в своих компаниях. И они не смотрят телевизор, не слушают Басковых и Киркоровых: это поколение любит маргинальных артистов, которые не принимают участие в «огоньках». И на эту категорию молодых зрителей никто не ориентируется, причем зря. Напротив, если они хотят хоть как-то эту стыдобу освежить, то нужно приглашать новые лица, кумиров нынешнего поколения, а не поколения бабушек и дедушек, — говорит он.

При этом Соседов подчеркнул, что нынешние «огоньки» лишены художественных ценностей. Искусство — в стадии забвения, считает собеседник «ВМ», поскольку никто не создает шедевров, отсутствует качественный музыкальный материал.

— У нас все время не так расставляют акценты. Все думают, что проблемы в лицах. Да, в них тоже. Но главная боль нашего шоу-бизнеса в том, что напрочь отсутствует желание у артистов создавать что-то новое. За последние годы не написано ни одной красивой песни, ни одного грандиозного хита, ни одной мелодичной композиции. А все только и делают, что стараются написать так называемый хит, цель которого стать вирусным в Сети, — сказал музыкальный критик.

По мнению Соседова, организаторы мероприятия должны отталкиваться исключительно от интересов своей зрительской аудитории, а не предлагать «вкусовщину».

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