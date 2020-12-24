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Илья Авербух: Рад, что сын не будет фигуристом
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Илья Авербух: Рад, что сын не будет фигуристом

Динара Кафискина

Звезды

Знаменитый фигурист, продюсер, режиссер и хореограф Илья Авербух в декабре отметил два значимых события — свое 47-летие и свадьбу с актрисой Елизаветой Арзамасовой. Он рассказал «Вечерке» о своем трудоголизме, об отношениях с сыном и о любви к спорту.

— Илья, 18 декабря у вас был день рождения. Искренне поздравляем! Как обычно отмечаете?

— Не могу сказать, что грущу. Все-таки приятно, когда все чего-то желают, но я не люблю устраивать никаких торжеств. Жду, чтобы день рождения поскорее прошел.

— В чем причина?

— Ощущение такое, будто что-то уходит… А хочется еще всего, всего, всего…

— Вам есть чем гордиться...

— Да, и что вспомнить. Навсегда останутся в памяти церемония открытия чемпионата мира по хоккею в Москве и чемпионат мира по футболу, где я был режиссером-постановщиком, представление в Вероне под открытым небом ледовой версии трагедии «Ромео и Джульетта». Еще ни один российский коллектив не выступал на этой площадке со своей программой! Универсиада в Красноярске, где на мне были церемонии открытия и закрытия. В этом году к юбилею округа в Салехарде мы провели грандиозное ледовое шоу «Чемпионы». Сейчас готовимся к ряду выступлений в рамках Фестиваля фигурного катания в Сочи. Он пройдет в начале 2021 года. Надеюсь, коронавирус будет отходить и мы снова вернемся к нормальной работе.

— Как переносите ограничения из-за пандемии?

— Ковид — вызов каждому из нас и большое испытание. Для меня, моей компании, безусловно, тоже. Практически все проекты, которые были запланированы, заморозились или перенеслись. Хорошо, что до карантина успели открыть в Симферополе школу зимних видов спорта «Наследие», где бесплатно могут заниматься все желающие дети. А вообще, карантин в какой-то степени дал возможность перевести дух. Стараюсь относиться к всему философски. Мы должны быть очень аккуратны и беречь друг друга. Я, конечно, соблюдаю все правила защиты от ковида.

— И трудитесь на проекте «Ледниковый период»...

— Он продолжил жить благодаря генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Есть возможность устоять на ногах и в финансовом плане. Я стараюсь делать все для того, чтобы «Ледниковый период» становился еще более качественным. Когда шоу вернулось на телеэкраны, спустя четыре года, я опасался, что оно уже не найдет своего зрителя. Как видим, это не так. Конечно, проект резонансный, и есть разные отзывы. Так и должно быть, а не тихо и гладко. Невозможно планировать, сколько времени шоу просуществует. Но много чего еще хочется сказать, и достаточно фигуристов желают принять участие. Потенциал для того, чтобы развиваться и радовать телезрителей, мы имеем.

— Что самое сложное в подготовке?

— Придумать номер. В этом проекте у меня 152 танца. А вообще, в моем багаже их более трех тысяч. Работаю по 24 часа в сутки. Когда понятна идея танца и подобрана музыка, с хореографией дела обстоят попроще. Мало кто верит в то, что номера готовит бригада из четырех человек и справляется с таким объемом работы. Кто-то думает, что есть еще добрый Карлсон, который прилетает к нам и помогает. Его точно нет. А вообще, в «Ледниковом периоде» задействованы более ста человек. Целый большой завод, на котором трудятся операторы, звукорежиссеры, костюмеры, гримеры, юристы и другие творческие люди.

— Вы еще участвуете и в монтаже передачи...

— Да. Поставить танцы и отснять номера — это одно. Важно еще, как все будет выглядеть в эфире. «Ледниковый период» кажется необъятной махиной, а монтируется всего на двух компьютерах. Обычно мы создаем выпуск часами, уходя в ночь в поисках эффектных кадровых планов и лучшей картинки.

— Что вами движет? Какова отдача?

— Могу реализовывать себя творчески. С помощью танцев говорю со зрителем. Много черпаю и нарабатываю для своих больших постановок, таких как «Анна Каренина», «Кармен», «Огни большого города» и других. Затрачивается колоссальное количество энергии, но мне нравится так жить. Интересно браться за абсолютно разные проекты. Еще я создал больше 12 новогодних детских представлений. Проводил такие мероприятия на протяжении 15 лет. В нынешнем году, опять же из-за пандемии, решил обойтись без них.

— Время на отдых остается?

— Когда оно появляется, в основном уходит на общение с сыном Мартином. По возможности мы с ним ходим в театр, на выставки. Потом все увиденное обсуждаем. И я стараюсь вести активный образ жизни: хоккей, футбол, теннис. А сын катается на скейтборде. Кстати, на карантине мы с моим братом и другом соорудили Мартину рампу, чтоб он мог тренироваться. Какую внес лепту я? Забил два шурупа.

— Не обидно, что сын не пошел по вашим стопам?

— Мартин надевал коньки в четыре года. Попробовал раз, и на этом все закончилось. Я рад, что сейчас он занимается тем, что ему нравится и получается здорово. Какой я папа? Прежде всего друг. И у нас все хорошо.

— Вы коренной москвич. Чем столица особенно привлекает?

— Я очень люблю Москву. Просто ей восхищен. Мне нравится гулять по городу. Особенно в районе Бульварного кольца, там где живу — на Ходынском поле. А сейчас столица особенно нарядна.

— Как собираетесь встречать Новый год?

— Последнее время отмечал его вместе с сыном и родителями в Подмосковье. В этом году с нами будет еще моя супруга Лиза. Зальем на озере каток и пойдем играть в хоккей.

Илья Авербух: Рад, что сын не будет фигуристомФото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

ДОСЬЕ

Илья Авербух родился в Москве 18 декабря 1973 года. Советский и российский фигурист (танцы на льду). Заслуженный мастер спорта России. Окончил Московскую государственную академию физической культуры. По окончании спортивной карьеры — предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании. Награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

Об очень личном

Илья и Лиза Арзамасова знакомы 10 лет, со времен программы «Лед и пламень». До последнего многие не верили в отношения фигуриста и актрисы из-за разницы в возрасте. Илье — 47 лет, Лизе — 25. Тем не менее 20 декабря влюбленные узаконили свои отношения. Для Лизы это первый брак, для Ильи — второй. С 1995 по 2007 год Авербух был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. Сын Мартин после развода родителей проживает с отцом.

Спасибо маме

Авербух стал фигуристом благодаря своей маме. Юлия Марковна очень любила смотреть фигурное катание, и однажды у нее появилось большое желание сделать из своего сына замечательного спортсмена. Первая попытка оказалась неудачной — в Илье не разглядели перспектив. Но через год мама опять отвела его в секцию. Тренер Жанна Громова оценила способности начинающего фигуриста.

Новое амплуа

Илья был режиссером церемонии открытия культурного форума в Санкт-Петербурге. Считает большой честью и вызовом то, что ему удалось работать на сцене Мариинского театра. Там не было никаких ледовых историй и коньков, а исключительно балетно-театральная постановка. Правда, многие отнеслись к этому скептически. Ведь Авербух пока не режиссер театра, но очень хочет продолжить трудиться на театральной сцене.

Пока не политик

Многие бывшие спортсмены идут в политику. Илье Авербуху не раз предлагали заявить о себе и в этой области, но он отказывался. Фигурист уверен, что каждый должен заниматься своим делом — тем, что нравится и получается лучше всего.

Погонять мяч

Авербух обожает футбол. И сейчас не может смотреть на то, как матчи проходят при пустых трибунах. «Ощущение, что идут тренировочные игры», — говорит он. Но перестать играть вообще считает неправильным. Илья и сам не прочь погонять мяч, выступает за команду «Старко». Недавно участвовал в благотворительном матче в поддержку врачей, лечащих зараженных ковидом.

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