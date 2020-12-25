Достаточно снять штаны: интервью с актрисой Ксенией Алферовой

Фото: Из личного архива Ксении Алферовой

В конце декабря актриса Ксения Алферова организовала очередные литературные посиделки. В рамках проекта артистка читает зрителям любимые стихи и отрывки прозы, рассказывает об авторах и делится мыслями о литературе. Ксения рассказала «Вечерке» о роли книг в ее жизни, отношении к блогерам и раскрыла секреты крепкого брака.

— Ксения, чем удивляли зрителей на предновогодней встрече?

— Моя задача — рассказать не про писателей, а про человека, влюбить в него зрителей. А предновогодние посиделки были интересны еще и тем, что мы вели их вместе с Егором (актер Егор Бероев — муж Ксении Алферовой. — «МВ»). Зрители словно стали частью нашего дома. В этот раз я погрузила гостей в атмосферу дореволюционной Москвы, рассказала, как писатели отмечали Новый год.

— Как готовитесь к встрече со зрителями?

— Я хожу в книжный магазин и покупаю все возможное про автора — воспоминания, письма, его книги.

— Предпочитаете печатные издания электронным?

— Да, я абсолютно не воспринимаю электронные гаджеты. Если мы едем отдыхать, то половина моего багажа занимают книги. Мне нравится ощущать их в руках. Когда я укладывала дочку спать, то всегда говорила ей, что литература — это путешествие в новый мир, который начинается с открытия книги. В этом есть особенная магия.

— Наверное, было сложно адаптироваться к новым реалиям пандемии, когда все перешло в цифровой формат?

— Мой муж шутил, что я одна из немногих, кто неплохо себя чувствовал в период самоизоляции и повернул обстоятельства себе на пользу. Современные люди перед сном обязательно сидят с телефоном, листают социальные сети. Я так тоже делала. И когда поняла, что стопка книг у моей кровати растет, а я засыпаю со смартфоном в обнимку, то сказала себе «стоп». Это стало первым шагом к созданию посиделок. Я решила, раз уж нас всех перевели в онлайн, то нужно что-то делать на этой вражеской территории. И развела там бурную деятельность — запустила проект «Спокойной ночи с Ксюшей и Мишаном».

— В своем блоге вы говорили, что некоторых известных артистов забудут через 10–15 лет. А как нужно жить актеру, чтобы его помнили?

— На мой взгляд, талант — это не константа. Он дается Богом и может быть забран, если вы совершаете неправильные поступки. Талант нужно беречь. Когда я училась в Школе-студии МХАТ, один педагог сказал мне, что никто из великих актеров не был подлецом или подонком. Да, у них могли быть сложные характеры, они были люди сомневающиеся, ищущие. Но все они — прекрасные личности. А сейчас человек может быть популярным артистом, кассовым режиссером, но при этом его творчество не вызывает теплоты. Потому что влюбляются в человеческие качества, а не в количество показов на ТВ.

— Особенно это актуально сейчас, когда все стремятся «хайпануть»...

— Как раз недавно мы с дочкой Дуней спорили об этом. Она говорила, что все это контент. А я пыталась объяснить, что контент может быть разным. Раньше, чтобы обрести популярность, ты должен был стать в чем-то лучше, сделать что-то полезное. А сейчас можно снять штаны, обмазаться едой и выложить это в сеть, вы понимаете, о ком я. Конечно, я бы не стала ставить крест на таких людях. На мой взгляд, это один из этапов взросления, юношеское хулиганство, которое с возрастом проходит. Больше я переживаю за их фанатов. Когда ты становишься публичным, ты должен быть более аккуратным, следить за своими словами и поступками. Ведь за тобой наблюдают тысячи людей, для которых ты эталон поведения.

— Когда вы занялись благотворительностью, ваша актерская деятельность отошла на второй план, не так ли?

— Так и есть. Но это был сознательный выбор. Чтобы запустить новый проект, нужно потратить много энергии. А это не бесконечный ресурс. Приходится выбирать между одним и другим. Сначала все мое время занимала Дуня, потом фонд. Много отказывалась от предложений, а это не способствует карьере артиста. Но я ни о чем не жалею. А недавно меня осенило. Я задумалась, что сейчас люди живут как по черновику. Трудятся на нелюбимой работе, встречаются с человеком, к которому не испытывают чувств. Откладывают все и думают, что вот сейчас так, а скоро начнется настоящая жизнь, интересная, насыщенная. Вот когда ты так живешь, то действительно страшно оглядываться назад. А когда есть ощущение, что вы многое уже успели сделать, то и умирать не страшно.

— Вы с мужем почти 20 лет в браке. В чем секрет счастливых отношений?

— Универсальной формулы крепкого брака нет. Зато я знаю, чего точно делать не нужно. Проблема современных дам в том, что они позиционируют себя как железных леди. Я была такой же. Работала адвокатом, строила карьеру. Если вы не хотите окончательно превратиться в бизнес-единицу, стать бесполым существом, то вам рядом нужен мужчина. И в браке важно распределить роли. Он — глава семьи. А ты — за мужем.

Еще один залог неуспешного брака — уверенность в том, что вы можете кого-то поменять. Но поймите, что единственный человек, которого можно исправить, — это ты сама. Хотя одно правило гармоничных отношений все-таки есть. Мужчинам нужно говорить спасибо. Когда ты забываешь это делать, все идет наперекосяк, начинаются ссоры. Прелесть мужчин в том, что в глубине души они остались детьми. Им надо говорить «молодец», как маленьким мальчикам. Так что высокая оценка и верящие, любящие глаза жены — это то, что нужно им для счастья.

— А женщинам что нужно?

— То, о чем многие мужчины часто забывают. Женщинам нужно, чтобы их обнимали. Если избранница скандалит, просто молча обнимите ее. Открою вам секрет, мужчины, если вы будете часто это делать, то все ваши просьбы — кофе в постель, любимые блюда на ужин и все-все-все будет выполнено даже без просьбы.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

ДОСЬЕ

Ксения Алферова родилась 24 мая 1974 года в Болгарии. Дочь актрисы Ирины Алферовой и болгарского дипломата Бойко Гюрова. Впоследствии была удочерена актером Александром Абдуловым, когда он женился на ее матери. С 2001 года снимается в кино. Играла в фильмах «Окна», «Погоня за ангелом», «Правила маскарада» и других.

Сама себе режиссер

Как и многие дети актеров, Ксения росла за кулисами (ее мать — Ирина Алферова). Любимым местом девочки был бутафорский цех, где она «ставила» собственные спектакли, в которых сама была и режиссером, и исполнителем всех ролей.

С экрана телевизора

Алферова работала телеведущей — популярность ей принесла передача «Жди меня», которую она вела с Александром Галибиным. Актриса принимала участие в телепроектах «Форд Боярд», «Танцы со звездами», «Ледниковый период».

Ждет 1 января

В семье Ксении Новый год отмечают по классическому сценарию. Огромный стол с салатами и мандаринами, сжигание бумажек с желаниями под бой курантов. Но артистка больше любит 1 января. По ее словам, именно в этот день чувствуется наступление нового года.

Зарубежный киноопыт

Ксения Алферова сыграла главную женскую роль в фильме американского режиссера Джона Дейли «Санкт-Петербург — Канны экспресс». Во время съемок вся команда говорила только на английском языке.

Сравнение с Цветаевой

Несмотря на любовь к литературе, актриса не может назвать книжного героя, который был бы ей наиболее близок. Но она отмечает, что ей очень нравится личность Марины Цветаевой. Поэтесса была очень искренней, с душой нараспашку. В этом плане они с Ксенией очень похожи.

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