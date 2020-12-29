«Потому что дура»: певица Лолита Милявская — об итогах своего 2020-го, хейтерах и дружбе в шоу-бизнесе

Фото: youtube.com / ШАСТУН

В преддверии Нового года корреспондент «Вечерки» побеседовала с певицей и актрисой Лолитой Милявской перед ее выступлением в эфире «Дорожного радио». Звезда рассказала, почему вместо елки у нее дома лимонное дерево, как она относится к современным исполнителям и почему всегда просит обращаться к ней на «ты».

— Лолита, для вас 2020 год не стал периодом затишья?

— Нет, это был отличный год! Убрала квартиру, выбросила все лишнее. Избавилась от всех, кто раздражал. Честно скажу, устала так, будто год провела на гастролях. Иногда я просила: господи, дай мне отдохнуть. Какое там! И знаете, это кайф, хоть я и не все успела. Планирую выпустить новый альбом, уже готова пара треков. Песню «Марочки» записала — в любимой моей американской манере 90-х годов. Могу выделить проекты с Антоном Беляевым, Аленой Долецкой — он связан с актерской трансформацией, очень сложный и красивый. В короткометражке жанра артхаус недавно снялась. Вот такая я авантюристка!

— Как готовитесь к праздникам? Нарядили елку?

— В прошлый раз она у меня до марта простояла, а в этом — смысла нет. Уезжаю работать — в новогоднюю полночь у меня сольный концерт в Эмиратах. Там останусь отдыхать до Рождества.

— В Эмиратах будете петь для шейхов?

— Ага, для русских. Наши круче любых шейхов — я бриллиантов такого размера не видела. Шейхи во всем белом, скромные. Только у жен их на выходах выглядывает «Шанель» из-под паранджи. А русского человека видно издалека!

— В этом году вы активно вели соцсети. Хотите быть ближе к молодежи?

— Почему нет? Я себя чувствую молодо. Вижу цифру в паспорте, но она до сих пор не произносится. Если снимаюсь в проектах, где одна молодежь и они обращаются ко мне на «вы», говорю: «Ребята, стоп». Они: «Это же уважуха!» «Давайте без нее». И постепенно они переходят на «ты». Дело в том, что, если себя чувствуешь на 100, а тебе 20, так и будет.

— Есть секрет, как быть энергичной всю жизнь?

— Есть слово «надо». Я, например, из тех, кто в полночь старается уже лечь спать. Иной раз с помощью снотворного. Со съемок пришла — идея осенила. Для «Инстаграма» снимаешь, а не получается. Сняла 100 дублей — хочешь людей веселить, а тебе не весело! Тогда я себе говорю: так, Милявская, отбой! Вчера вот после долгих съемок заехала в магазин ночью, купила лимонное дерево. Пока час ждала продавца в отделе, чтобы спросить, как за ним ухаживать, «украла» три лимона с других деревьев — осыпались. Нагрузила в тележку, на кассе спрашивают: «Это с вашего дерева?» «Все мои», — говорю. «Берите, все равно сгниют». Вкусные, кстати, оказались!

— Плохому вы не научите!Кстати, с молодежью и поете часто в последнее время…

— Да нет. Мы поменялись хитами с Дорой на одном шоу — мне очень нравится ее песня. Я как услышала впервые — думаю, про меня. «Потому что Лола дура» (в оригинале: «Потому что Дора дура». — «МВ»). А так, это у нас Филипп Бедросович, Коля Басков любят такие дуэты. Хотя я вот сейчас Моргенштерна перепела (песню «Кадиллак». — «МВ»). Но с симфоническим оркестром!

— Мы наконец разобрали слова. А записывать дуэты с блогерами, звездами «ТикТока» не планируете?

— «ТикТок» не вставляет, хоть убейте! Приколы там есть, друзья присылают. Но все, на что натыкалась сама, простите — пьяные бабы без зубов, полоумные мальчики кривляются под фанеру. Может, это размышления бабушки. Я не вписалась и в «Фейсбук», в «Одноклассники». «Инстаграм» для меня теплее. Листая ленту, себе ставлю лайк и всем, чьи записи увидела. Стараюсь чувствовать настроение подписчиков: если вижу, что людям тяжело, много плохих новостей, вступаю в разговор. У меня очень мало хейтеров. Потом, я знаю наполнение хейтерских страниц. Одинаковые аватары... Бедные люди, чьи фотографии там используют! А ведь раньше я злилась на всех этих бабушек, котов!

— Как вам онлайн-формат? Четвертую стену стало сложнее пробить?

— Очень хороший формат, честный. Нет, это часть профессии. Четвертая стена иногда нужна и при полном зрительном зале. А когда много лет взаимодействуешь с камерой, она для тебя живой партнер, за ней видишь людей. И главное, чувствуешь оператора. Если ему неинтересно, то все плохо. А если так смешно, что камера в руках трясется, понимаешь: попала в точку!

— В этом году вы и с коллегами по цеху, наверное, мало виделись. Успели соскучиться?

— Знаете, мы никогда в жизни столько не общались, как в период пандемии! Спасибо изобретателям «зумов» и «скайпов». Ах, сколько было выпито онлайн! Сколько переговорено... И все это без отрыва от быта: «Я сейчас салат порежу, поем. А ты что?» «А я стирать пойду». И опять — у экранов. Вообще, шоу-бизнес — очень крепкий цех. Не знаю, когда была запущена легенда, что он схож с клубком целующихся змей, она никогда к нему не относилась.

— Чего ждете от года Быка? Верите в гороскопы?

— Надеюсь, бычьего здоровья! В гороскопы верю индивидуальные. Астролог, с которой я 20 лет знакома, мне года три назад рассказала, что в мире произойдет такое, что мы займемся переоценкой ценностей и это будет непростой период. Но начнется рассвет — с 2024 года.

— А чего бы пожелали нашим читателям?

— Значит, так. Закончили нытье, собрались. В мире все случалось уже, у каждой эпохи свои сложности. Поэтому, ребятки, развиваемся! Любим себя, относимся к себе по-человечески и не даем возможности плохо к себе относиться никому. Всех, кто не нравится, оставьте за чертой! В новое время, которое наступит, нужно приходить с близкими по духу людьми. Поэтому чистите свои авгиевы конюшни, не тревожьтесь, не доводите себя до плохих экстазов. Повесьте улыбку, и вы к ней привыкнете! С Новым годом!

Фото: пресс-служба Пятого канала

ДОСЬЕ

Лолита Милявская (девичья фамилия Горелик) — певица, актриса, телеведущая. Родилась 14 ноября 1963 года в украинском городе Мукачеве. Окончила Тамбовский филиал Московского государственного института культуры. Пела в кабаре-дуэте «Академия». Вела программу «Без комплексов» и многие другие. В 2000 начала успешную сольную карьеру певицы.

Развелась и похудела

Очередной развод не стал для Лолиты трагедией. Звезда похудела и преобразилась, укоротив волосы. Сразу — минус 10– 20 лет! На диетах, впрочем, певица не сидела. Врачи помогли ей скорректировать уровень гормонов.

Знакомство с Понаровской

Лолита росла в атмосфере творчества: мама — джазовая певица, отец — режиссер эстрадных программ. Воспитание девочки, правда, во многом легло на плечи бабушки и дедушки. Когда Лолита еще училась в школе, мать познакомила ее с певицей Ириной Понаровской, и будущая звезда стала оттачивать навыки на бэк-вокале.

О прямолинейности

Когда-то мама говорила Лолите: «Подумай сто раз! Зачем всем все высказывать?» По мнению певицы, важно адекватно к себе относиться: «У меня честный разговор с собой, поэтому нет повода врать остальным». Один из последних скандалов разразился между ней и музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Он резко «прошелся» по талантам участников шоу «Суперстар. Возвращение», за что получил от Лолиты прозвище «Старая бабка» и обвинения во вкусовщине.

В детстве таскала конфеты

Новогодних традиций, которые бы звезда соблюдала всю жизнь, по ее словам, нет. Но лучшие воспоминания о празднике у Милявской связаны со временем, когда родители еще не были в разводе и дедушка с бабушкой активно участвовали в создании новогодней сказки. Они украшали елку конфетами, бывшими тогда в дефиците. А будущая звезда перед этим успевала стащить немного сладостей. «Раз взрослые открыли коробку — а на елку вешать нечего!» — смеется Лолита.

«Замуж» много не бывает

Эпатажная певица была замужем пять раз. Ее избранниками становились: однокурсник Александр Беляев, Виталий Милявский (фиктивный брак), артист Александр Цекало, бизнесмен Александр Зарубин, фитнес-тренер Дмитрий Иванов, с которым она развелась в апреле.

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