«Бестактные люди достали»: актриса Валентина Рубцова — о навязчивых поклонниках

Фото: Из личного архива Валентины Рубцовой

Новый сезон ситкома «СашаТаня» стартовал в январе на телеканале ТНТ. Исполнительница главной роли Валентина Рубцова рассказала «Вечерке» о том, как на нее повлиял образ Тани, переходе на здоровый образ жизни, причине переезда в Сочи и хитростях с поклонниками.

— Валя, вы уже почти 10 лет живете на две семьи — с Андреем Гайдуляном (исполнителем роли Саши. — «МВ») и собственной, как вам это дается?

— Это такая же работа, как и любая другая, ведь с командой «Стоп мотор!» я уже не Таня, а Валя, и никаких шлейфов семейной жизни Тани и Саши домой не приношу, все оставляю на съемочной площадке. Хотя, встречая меня на улице, люди все равно называют Таней. По природе своей я интроверт и не очень хорошо переношу, когда внедряются в мое личное пространство. Бывает, что не успеваю даже среагировать, как молниеносно подходят, хлопают по плечу: «О, это же ты!» И при этом зачастую не могут вспомнить ни имя героини, ни мое собственное.

Такое поведение я, конечно же, не приветствую. А если человек называет меня по имени, говорит какие-то хорошие слова, соблюдает дистанцию — а сейчас особенно, — таким людям я очень благодарна за понимание и воспитанность.

— Какие новшества ждут вашу Таню? И были ли какие-то особенности в процессе съемок нового сезона?

— У Татьяны будет новая стрижка и другие перемены во внешности. А все остальное — любовь, взаимоуважение, чувство юмора — останутся прежними, ведь наша главная цель — дарить людям радость и положительные эмоции. Когда объявили локдаун, мы все сидели по домам, я была со своей семьей в Сочи. А когда разрешили начать съемки, мы приступили к работе согласно всем требованиям Роспотребнадзора. Конечно, возникали нюансы, связанные с дискомфортом, потому что после каждого дубля я надеваю маску и смазываю грим, а значит, мы в два раза чаще его поправляем. Соответственно, еще больше нагрузка на кожу, которая находится в гриме 12, а то и 14 часов. Но я эти меры приветствую и бесконечно всем напоминаю о масках, держу все под контролем. Боюсь, меня уже стали за это недолюбливать в группе, но мне все равно, потому что я понимаю, ради чего все это делается.

— Кто больше изменился за эти годы — вы или Таня?

— Безусловно, меняется героиня, и я сама, как любой человек. Но я думаю, что внутренний стержень, который был заложен в детстве родителями, семьей, моим собственным отношением к происходящему, остается неизменным. За время съемок в проекте я успела завести семью, родить ребенка, и, конечно же, мое отношение к происходящему вокруг меняется. Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем 13 лет назад, когда только начинались съемки «Универа». Например, я только несколько лет назад пришла к пониманию, что нужно пить воду в большом количестве. Очень быстро увидела разительные перемены — и в самочувствии, и в характере, и во внешности. Выпиваю 2,5–3 литра чистой воды в день, и по возможности теплой, это тоже очень важно.

— Ваши дети практически ровесники — киносын Алешка и родная дочь Софья. Дочка не ревнует вас к экранному ребенку?

— Соня очень умная девочка и никогда меня ни к кому не ревновала. Недавно забавная история произошла. Едем на съемках с Артемом (Артем Широков, который играет Алешку. — «МВ») в машине, и он мне сообщает, что у него шатается нижний зуб, и показывает какой. А я смеюсь в ответ: «Артем, ты не поверишь, но у моей Сони шатается ровно такой же клык, только с другой стороны». И по характеру дети похожи — оба спокойные, рассудительные. Пока они, правда, не знакомы, моя дочка живет в Сочи, а Артем в Москве.

— Как дочка относится к тому, что ее мама известная личность?

— Совершенно спокойно, но, когда я иду по улице и какие-нибудь совершенно бестактные люди начинают меня доставать, она всегда приходит на выручку. Однажды в похожей ситуации, когда Сонечке было четыре года, мы придумали с ней трюк, и она его запомнила. И сейчас, если на горизонте появляются какие-то беспардонные граждане, дочь хватает меня за руку и начинает тянуть, громко крича: «Мам, ну пойдем!» И у пристающих просто не остается шансов.

— Помните, о чем вы сами мечтали в детстве?

— Я выросла в многодетной семье и очень рано стала самостоятельной. Лет с шести уже ездила одна на занятия в цирковую студию. Тогда было другое время, более безопасное, не было такого масштабного деструктивного информационного поля. Да и выхода другого не было, потому что родители работали с утра до ночи, мама на заводе, папа в шахте. Окончив школу, я два года отработала в Донецком областном ТЮЗе и уехала покорять Москву, поступать в ГИТИС. Родители, конечно, переживали, но всегда меня поддерживали. Причем мне еще в детстве сказали: «Надеяться тебе в этой жизни не на кого, только на себя!» — и я это хорошо усвоила. У меня была цель в жизни, к которой я упорно шла — стать актрисой. Как второй вариант, если вдруг не поступлю, решила, что поеду работать вожатой в «Артек». Дважды меня награждали путевкой туда за хорошую учебу и пригласили потом приезжать работать.

— А жить у моря мечтали?

— Нет, что вы, для нашей большой семьи всегда было несбыточной мечтой поехать летом на море, на это не было денег. Помню, что за все детство мы лишь раз ездили отдохнуть на Азовское море, когда мне было семь лет. А Черное море я впервые увидела благодаря «Артеку», просто заболела тогда Крымом и его фантастической красотой, он мне снился постоянно. Спустя годы я даже семью туда привезла, когда дочке было три года, сказала мужу: «Артур, мы должны побывать там все вместе!»

— А как получилось, что вы Москву променяли на Сочи, где живете уже много лет?

— Мой муж родился и вырос в Сочи, и мы приняли решение переехать туда. Этот выбор был сделан в большей степени ради ребенка, все решила экология, которая не сравнится с московской. Тем более что с моим рабочим графиком, когда я ухожу из дома в семь утра и возвращаюсь в девять вечера, для ребенка большой разницы все равно не будет. Благодаря современным средствам связи мы с дочкой все время в контакте, начиная с утра, когда я бужу Соню по видеосвязи, потом мы завтракаем, разговариваем и так далее. Соня даже уроки делает со мной по видеосвязи, садится и говорит: «Я буду писать, а ты просто будь рядом».

ДОСЬЕ

Валентина Рубцова родилась 3 октября 1977 года в Макеевке (Украина). Работала в Донецком областном ТЮЗе. В 2001 году окончила РАТИ-ГИТИС. Участвовала в мюзиклах «12 стульев», «Кошки». Снималась в проектах «Ландыш серебристый 2», «Кто в доме хозяин?» и других. Наиболее известна по роли Тани в сериалах «Универ», «СашаТаня»

Фото: Из личного архива Валентины Рубцовой

Никаких «уколов красоты»

Валентина делает только косметологические процедуры и никогда не прибегала к радикальным мерам. «У артиста должно быть живое лицо, все мышцы лица должны работать, а если одна часть лица работает, а вторая частично замерла, то это уже не артист», — рассуждает Рубцова.

Крестный отец семьи из «Иванушек»

Андрей Григорьев Аполлонов поспособствовал союзу Валентины и ее мужа Артура Мартиросяна. «Андрей с Артуром сочинские ребята и дружили чуть ли не с самого детства. И на одной из кинопремьер он нас и познакомил. Но у меня при первой встрече сердце не екнуло. Хотя мы, даже расставшись после фильма, проговорили еще до утра по телефону. Но потом не общались целых полгода, а когда встретились снова — вот тогда уже, мне кажется, екнуло и сразу навсегда!» — вспоминает актриса в интервью «Вечерке».

Пела в группе «Девочки»

Валентина была одной из участниц коллектива, исполнявшего в начале 2000-х такие хиты, как «Не надо жу-жу» , «Ведь я такая красивая сегодня». Во время учебы в ГИТИСе она прошла кастинг в этот проект Игоря Матвиенко. Группа просуществовала четыре года, а после распада Рубцову взяли в мюзикл «12 стульев».

Ни дня без гуакамоле

У актрисы есть стандартный завтрак, который она готовит почти каждый день. «Делаю себе гуакамоле: перемешиваю авокадо, соль, перец, лимон и оливковое масло, а потом бутерброд с цельнозерновым хлебом. Могу добавить пару желтков, огурчик, помидорчик, получается очень вкусно и сытно. И обязательно чай матча с сушеной хурмой. Если этих продуктов нет, то, считай, день не задался», — признается звезда.

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