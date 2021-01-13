«Стала воплощением не частных жен»: актриса Ольга Ломоносова - о типичных ролях и материнстве

Фото: instagram.com/olgalomonosovaa

Актриса Ольга Ломоносова вторую половину ушедшего года посвятила театру. Даже 31 декабря она играла в постановке своего мужа Павла Сафонова «Сирано де Бержерак». Об отношении к мату в современных сериалах, семейных отношениях и трудностях в воспитании детей актриса рассказала «Вечерке».

— Ольга, одна из последних ваших работ — роль Елены в сериале «Водоворот». Многие критикуют его за перенасыщение матерными словами, а как вы относитесь к ругательствам в кино?

— Есть многие люди, кто ругается, и в нашей жизни встречаются. Если это относится к характеристике персонажа, то вычищать нецензурные слова глупо и бессмысленно. Я, к сожалению, сериал целиком не смотрела, поэтому не могу судить, насколько там это уместно. Важно найти баланс. Если можно обойтись без мата, то, наверное, нужно его избегать. Но я не ханжа и не утверждаю, что мат не нужен в принципе.

— Что для вас сегодня ближе — театр или кино?

— Сейчас я очень трепетно отношусь к театру, потому что он сегодня выживает, а не живет. Вся эта ситуация с пандемией, залы можно заполнить только на 25 процентов... Но театр должен жить. Без него невозможно обойтись. Я говорю и как участник этого действа, и как зритель. Театр очень украшает нашу жизнь. Поэтому каждый спектакль сейчас — это событие. Ты не знаешь, состоится он или нет. Сегодня в принципе сложно что-то планировать.

— Вы проснулись знаменитой после «Не родись красивой». Вам удалось тогда избежать «звездной болезни»?

— Сложно сказать. Это произошло очень неожиданно. Когда заходишь в кафе, а на тебя все смотрят и действительно узнают. В наше время очень сложно за один день проснуться знаменитым, в отличие от Советского Союза. Тогда в год выходило всего два или три фильма. Сейчас выпускают гораздо больше проектов. Сериал «Не родись красивой» выстрелил в самую точку. Задел общество того времени. Мы, может, и проснулись знаменитыми, но не понимали этого. Просто не было времени. Сериал шел, мы работали.

— Вам все еще предлагают роли, похожие на Киру Воропаеву? Или уже удалось избавиться от образа расчетливой бизнес-леди?

— Как ни странно, но мне предлагали прямо сразу после окончания работы над сериалом сыграть похожую роль. Но потом подобные предложения сошли на нет. Я в основном стала воплощать на экране несчастных жен, которых бросают мужья. Они все разные, конечно, но похожи.

— Сейчас, выбирая проекты для съемок, на что обращаете внимание в первую очередь?

— Есть необходимость зарабатывать деньги. У меня большая семья, и в такие моменты, к сожалению, мои критерии опускаются. Но если рассматривать идеальную жизненную ситуацию, то в первую очередь обращаю внимание на режиссера и на сценарий. Дальше уже рассматриваю партнеров.

— Как вам удается совмещать театр, съемки и воспитание троих детей?

— Ну я же не одна такая. К тому же у меня есть помощники: муж, мама, старшая дочь Варвара. Конечно, иногда, в периоды большой загруженности или когда приходится уезжать в экспедицию (съемки в другом городе или стране. — «МВ»), становится тяжелее. Ведь меня вообще нет дома. Если я в Москве, то справляемся легко. На съемочную площадку они у меня не очень рвутся. Не говорят: «Мам, я с тобой хоть на Луну». На площадке им будет скучно. В театре то же самое. Варвара почти все спектакли видела. А вот средняя дочка Саша посмотрела очень мало. Думаю, ей многое уже можно показать.

— С мужем (актером, режиссером Павлом Сафро- новым. — «МВ») принимаете семейные решения вместе? Или мужчина должен руководить?

— В нашей семье это самый тяжелый процесс. Часто каждый тянет в свою сторону. Я вроде как не могу на себя взять ответственность, потому что это должен сделать Паша. А он такой человек, что сложно принимает решения. Из-за этого у нас часто с решениями какая-то кутерьма происходит.

— Ваши представления об идеальной семье изменились за последние 20 лет?

— Думаю, 20 лет назад я была совершенно инфантильным ребенком. Я видела семью как дом, собаку и ребенка. Такое было общее представление, и оно совершенно идет вразрез с понятием взаимоотношений.

— Собаку из этого уравнения вычеркнули?

— У нас есть кот. Но вот приобретение собаки — это бесконечный разговор в нашей семье. Дети очень хотят. Я тоже хочу. Но Паша против, потому что в доме и так нас много. С детьми у меня расходятся мнения. Они хотят породистую собаку вроде той-терьера, а я мечтаю взять пса из приюта.

— Вашей старшей дочери Варваре 14 лет. Для нее социальные сети имеют большое значение?

— Варвара у меня блогер. У нее уже есть сформировавшееся мнение о том, как вести блог, про что он. Я же свои соцсети веду от балды и отчасти, потому что это моя профессия. Но я не могу все время быть с телефоном, снимать себя каждую минуту. А вот Варвара это делает легко. Мы пробовали как-то бороться с этой привычкой. Разговаривали с ней. Но блог уже вошел в ее жизнь. И, по сути, против нее сейчас идти глупо. Отбирать телефон нельзя — это совсем насилие. Но она и сама уже понимает, что нужна умеренность некая.

— Вы часто цитируете Марину Цветаеву в своих постах в соцсетях. Почему творчество этой поэтессы вам близко?

— Я такой человек, который со всем познакомился достаточно поздно. Это касается и писателей. Все-таки учеба в хореографическом училище повлияла. К тому же в то время Киев становился Украиной. Все предметы нам сначала преподавали по-русски, а потом резко перешли на украинский.

Тогда же русскую литературу исключили из программы. Из украинской я мало чего знаю. Пыталась читать Тараса Шевченко, но это было тяжело, потому что я не очень хороша знала язык. У нас ведь вся семья говорила по-русски. Я помню, что сидела и ничего не понимала на уроках. Даже оценки скатились. Поэтому Цветаева, Ахматова и так далее вошли в мою жизнь очень поздно. И именно поэтому их творчество сразу попало мне в душу. Цветаева близка таким женским изломом. Но и, конечно, судьба у нее была интересная.

Фото: instagram.com/olgalomonosovaa

ДОСЬЕ

Ольга Ломоносова родилась 18 мая 1978 года в Донецке. С детства занималась художественной гимнастикой. Стала балериной после окончания Киевского хореографического училища. После окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. Сыграла более чем в 60 фильмах и сериалах. Стала знаменитой после роли Киры Воропаевой в сериале «Не родись красивой».

Ушла из балета из-за веса

Ольга окончила хореографическое училище и в 19 лет стала артисткой балета в Музыкальном театре имени Станиславского. Однако вскоре сильно поправилась: просто-напросто не умела правильно питаться и налегала на глазированные сырки. С карьерой балерины было покончено, но теперь актриса внимательно следит за фигурой.

Влюбленность в Владимира Машкова

Много лет назад Ольга собиралась отправиться на стажировку в Германию, а перед этим на неделю приехала из Киева в Москву. В столице она познакомилась с Владимиром Машковым, который произвел на нее впечатление. Ольга ему тоже приглянулась. Все семь дней они проводили время вместе. Чувства Ломоносовой оказались настолько сильными, что она отказалась от заграничной стажировки. Но через неделю все же уехала в Киев, а когда вернулась в столицу, Машков к ней уже охладел.

Кофе каждый день

В одном из интервью Ольга признавалась, что каждый ее день обязательно начинается с чашки кофе. «Если я не выпиваю хотя бы чашку в день, я плохо себя чувствую, — рассказывала она. — У меня низкое давление, мне кофе нужен. Иначе просто глаза открыть не могу».

Сниматься в сериале «Не родись красивой» уговорили

Когда проходил кастинг, Ольга давно играла главные роли в театрах, а съемки в ситкомах считала недостойным для себя делом. Но желание подзаработать взяло верх, и она отправилась на пробы. Там мнение актрисы не поменялось. Но согласиться на роль Киры ее уговорил режиссер-постановщик проекта Александр Назаров.

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