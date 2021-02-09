«Вечно критикую дочерей»: актриса Анна Якунина — о борьбе с негативом

Кадр из сериала «Склифосовский» / 2021

В начале февраля на телеканале «Россия» вышел восьмой сезон сериала «Склифосовский». «Вечерка» поговорила с актрисой Анной Якуниной, которая играет в нем одну из главных ролей. Артистка рассказала о своем отношении к телевизионным проектам, неталантливым актерам и поделилась радостной новостью.

— Анна, что ждет героев сериала в этом сезоне?

— Все они пройдут через тяжелые испытания. Например, Брагин будет бороться с серьезной болезнью. В этом сезоне будет даже экшен (в переводе с англ. — действие. — «МВ»). Ведь это кино, и зрителям хочется острых ощущений, поэтому ситуации всегда немного преувеличенные. Героям предстоит еще много сложностей. Но раскрывать все тайны я не буду.

— Как поменялась ваша героиня Нина за эти восемь сезонов?

— Она очень меняется во всех отношениях. Если бы я сейчас посмотрела первый сезон, то не поверила бы, что это та самая Нина. Но так и должно быть. Нина — персонаж со множеством болевых точек, в ней столько всего намешано. Как и в каждой женщине. Мы разные — вредные, раздражительные и тут же безмерно любящие, идущие на дурацкие поступки. Нину чудовищно шатает из стороны в сторону, ей очень не хватает личного счастья и тепла, которого она заслуживает.

— Вам нравится, как сейчас складывается ее судьба?

— Мне не нравится, как складывается ее жизнь. Она несчастная, мечущаяся, совершающая непонятные поступки и все время надеющаяся на личное счастье. С другой стороны, если она успокоится, то зрителям перестанет быть интересна ее судьба. Но она из тех баб, которые выдержат все. И мне, конечно, хочется, чтобы она обрела свое женское счастье.

— Многие ругают телевизионные сериалы. На ваш взгляд, есть за что?

— Ругать телевизионные сериалы уже неактуально. Те, кто раньше негативил в их адрес, говорил «фу, сериальная актриса», сейчас давно их сами делают или снимаются. На ТВ выходит много всего интересного, я сама с удовольствием смотрю некоторые проекты.

— В своем блоге вы однажды сказали: «Даже недолгое нахождение в неталантливой атмосфере наносит ущерб». Что такое неталантливая атмосфера и почему иногда там приходится оказываться?

— Профессия актера — очень зависимая, мы не всегда можем выбирать. Выбор — большая роскошь. И когда ты говоришь себе, что пусть лучше ничего, чем что-то, то начинаешь гордиться собой. Но иногда приходится соглашаться. Когда ты играешь в плохом спектакле или снимаешься в фильме у неинтересного, неумного режиссера, тебе необходимо искать общий язык с этими людьми. Это разрушает. Нужно приспосабливаться, терпеть. А лояльность ведет к упадку. Но, к сожалению, так бывает.

— В одном из интервью вы отметили, что молодых талантливых актеров сейчас немного. Почему так?

— Я имела в виду, что молодых актеров вообще слишком много, и найти среди них талантливых очень сложно. Да и зарекомендовать себя начинающему артисту тяжело. Сейчас снимается множество фильмов и сериалов, и стать заметным непросто. Плюс многое обесценивается. Иногда молодой актер получает роль, и его потом еще долго называют «звезда такого-то фильма или сериала». И он думает, что все, карьера удалась. А я прекрасно знаю, что такое профессия артиста, как сложно здесь чего-то добиться. Нужен огромный труд, развитие.

Очень много уроков дает театральная сцена. На мой взгляд, именно театр способен сделать из тебя артиста. А если твое лицо промелькнуло в сериале — это еще ничего не значит.

— Как получается, что у вас с Максимом Авериным, с которым вы хорошо дружите, столько совместных проектов в театре и кино?

— Я всегда говорю, что это закономерная случайность. В сериал «Склифосовский» мы попали по воле случая. В спектаклях «Там же, тогда же» и «Лев зимой» и я, и Максим очень хотели сыграть, и так получилось, что продюсеры предложили нам роли. Нам повезло, дружить и работать вместе — это большая редкость. Мы шутим, что это как семейная жизнь: главное — не убить друг друга после стольких лет вместе. Потому что у нас взрывные характеры, бывает, ругаемся, но я всегда стараюсь уступать.

— Ваши дочки тоже занимаются творчеством. Они приходят за профессиональным советом? Можете покритиковать?

— Все время критикую. В этом смысле я — чудовищная мать. Поскольку я не питаю никаких иллюзий по поводу этой профессии, я все время говорю, что слава артиста — вещь переменчивая. Нужно всегда думать, чем еще ты можешь заняться, если карьера перестанет складываться. Моя младшая дочка (Мария Свирид. — «МВ») играет вместе со мной в спектакле «Лев зимой», недавно она закончила сниматься в сериале «Частная жизнь», где у нее была одна из главных ролей. Пока что у нее все хорошо, а дальше время покажет.

— Как вашему мужу (Алексею Свириду. — «МВ») живется в такой сугубо творческой женской компании?

— Как-то 25 лет он с нами пережил. Наверное, это все ум, терпение, огромное чувство юмора и, конечно же, любовь.

— Вы 25 лет в браке. Как сохранить за это время романтику в отношениях?

— Работайте, фантазируйте. Заскучали — поезжайте куда-нибудь, будьте веселее, меньше грузитесь по пустякам. Женщинам в этом плане приходится думать больше, мужчины редко задумываются над романтичными поступками.

— Морально готовы стать бабушкой?

— Я стала бабушкой! 29 января у меня родился внук Даниил. И теперь я в новом статусе.

— Как вы поступаете, когда чувствуете себя эмоционально выгоревшей?

— Переживаю, вхожу в депрессию, мучаюсь. А потом смотрю на себя в зеркало и говорю, что мне никто не поможет, кроме меня самой. Встаю, иду в спортзал, занимаюсь поэзией. В пандемию я вдруг задумалась, что если моя карьера перестанет удачно складываться, то я смогу создавать поэтические вечера и начать новую историю в своей профессии.

— У вас в блоге, что ни пост — то цитата из стихотворения. Есть авторы, которые сформировали ваш вкус и оказали влияние как на артистку?

— Вы говорите, блог, а я до сих пор не знаю, как пользоваться социальными сетями и правильно их вести. Иногда даже дочь помогает. У меня абсолютно нет никакого фанатизма к ведению блога, я просто много читаю и всегда с удовольствием делюсь тем, что мне нравится.

Фото: lenkom.ru/Официальный сайт театра Ленком

ДОСЬЕ

Анна Якунина родилась 9 октября 1968 года в Москве. В 1986 году поступила на режиссерский факультет Российского института театрального искусства по специальности «актерское искусство». 13 лет работала в «Сатириконе». В 2003 году по приглашению Марка Захарова была принята в труппу театра «Ленком», где служит до сих пор. Снимается в сериалах.

Театральная семья

Мама Анны — театральный режиссер Ольга Великанова, папа — актер Александр Якунин. Бабушка — актриса Театра на Малой Бронной Елена Дмитриевская, а тетя — балерина Большого театра Татьяна Великанова. Все детство Якунина провела за кулисами, а по вечерам принимала участие в домашних посиделках, на которых часто собирались представители творческого бомонда.

Боится зрителей

В одном из интервью артистка призналась, что очень боится зрителей и перед каждым спектаклем безумно нервничает.

Готовилась стать балериной

Тетя настояла, чтобы Анна занялась балетом. Так будущая актриса поступила в Академию русского балета имени Вагановой. Девушка была на хорошем счету у педагогов. Но чрезмерные физические нагрузки и постоянное голодание нанесли ущерб здоровью. Якунина приняла решение покинуть стены училища спустя четыре года.

Муж забрал со сцены

Будущий муж Якуниной Алексей Свирид увидел ее на спектакле «Сатирикон-шоу», на который он пришел со спутницей. Актриса впечатлила его, и на следующем спектакле он уже сидел в первом ряду и во время постановки показывал большие пальцы в знак одобрения. Такой жест артистка не оценила, но наглого зрителя запомнила. Через неделю он пришел в театр с цветами и пригласил на свидание.

Бабушка Ляля

Свою бабушку актриса называла Лялей. Она оказала большое влияние на артистку. Иногда бабушка предлагала вместо школы пойти в театр. С подругами Анны она любила говорить про любовь. Сидела с сигареткой, в хорошем настроении, и слушала про романы. Якунина признается, что бабушка всегда была для нее примером жизнелюбия.

Только синяя тушь

Один из секретов красоты Анны Якуниной — синяя тушь. Она старается ее использовать даже на съемках. «Черная тушь мне просто не идет. У меня темные, достаточно яркие брови, и когда черным накрашены еще и ресницы, мне кажется, я становлюсь похожей на грузинку», — считает актриса.

Читайте также: «Счастье мое бесконечное»: Валерия опубликовала совместное фото с сыном и внучкой