«Пишу стихи, сажаю картошку»: актер Антон Шагин — о жизни за кадром

Фото: Из личного архива Антона Шагина

Актер Антон Шагин нарасхват — в феврале его можно увидеть не только на большом экране в картинах «Северный ветер» и «Конек-горбунок», но и в проекте «Танцы со звездами» на телеканале «Россия». Артист рассказал «Вечерке» о том, какую роль хореография заняла в его жизни, реакции родных на новое увлечение и секретах счастливой семьи.

— Антон, занятия танцами отнимают много часов и сил?

— Конечно. Нам с моей партнершей Ульяной Максимкиной за пять дней нужно подготовить новый номер. И я очень благодарен ей, что у нее хватает выдержки, такта и профессионализма добиться от меня качественного исполнения безумно сложных элементов. Я ведь даже и не слышал названий некоторых десятибалльных танцев.У нас разброс от джайва, линди-хопа (быстрые афроамериканские танцы — «МВ») до фокстрота (медленный танец родом из США — «МВ»), самбы (динамичный бразильский танец — «МВ») и других.

Каждый раз — это море новой информации, шагов, движений. За две минуты выступления надо успеть показать многое! Так что после ежедневных пятичасовых тренировок вживую, добравшись до дома, я продолжаю заниматься по видео, перед зеркалом.

— Как смотрят на это домашние? Поддерживают?

— Безусловно, и для меня это очень важно! Знаете, ценны даже такие мелочи, как то, что супруга каждый день готовит мне свежие футболки, носки... Что дети следят за прямыми эфирами и так радуются, когда я возвращаюсь — «папа был в телевизоре, а теперь дома» — у них такие забавные реакции! Ведь там такой накал страстей и столь колоссальная планка ответственности, что у меня бывает ощущение, будто я нахожусь в Колизее. Публика так бурно реагирует, когда на паркете происходит тот или иной элемент. Иногда это очень отвлекает, сбивает. Но я невероятно благодарен людям за поддержку нашей пары!

— При такой насыщенной творческой жизни вы успеваете уделять внимание детям — Матвею и Полине?

— Естественно. Мы с женой (актрисой Вероникой Исаевой — «МВ») любим своих детей, хотим растить их сами и находим на это время. У нас не было, нет и не будет няней. И нет у нас здесь ни бабушек, ни дедушек — с моей стороны уже никого не осталось в живых, а со стороны жены все в Эстонии. Поэтому все делаем сами. Порой, конечно, это тяжело. Но уже подрос сын, и он сам иногда может присмотреть за сестрой.

— Что главное в воспитании?

— Детей важно любить. Важно уметь договариваться, уметь слышать их, находить компромиссы. Детей нужно направлять, но не стоит препятствовать их выбору. Вообще, своим примером мы очень многое показываем, транслируем, а дети же как губки, все впитывают.

— Например?

— Например, я считаю, что дети должны понимать, что деньги не берутся с неба, а зарабатываются собственным трудом. Они видят, что их родители работают. Наблюдают, как мы с женой сажаем деревья да ту же картошку на огороде. И в детях просыпается желание помочь, а это бесценно!

— А важна дисциплина?

— Отчасти да. Определенного расписания мы с детьми придерживались даже во время самоизоляции. Но оно было сбалансированным. Мы находили время и в компьютерную игру поиграть с сыном, и он успевал прочесть рассказ Олеши или Чехова. С дочкой мы писали прописи и делали куклы из старых носков, пришивая к ним пуговицы. Много гуляли — это было восхитительное время.

— Расскажите, как познакомились с Вероникой.

— Я нашел свою любовь, еще когда учился в институте. Мы с женой однокурсники. Познакомились, когда нам было по 18 лет. Сперва присматривались друг к другу, не сразу стали встречаться. Тогда я понимал, что это человек, без которого я почему-то просто не могу. Уже на последнем курсе мы стали жить вместе. После выпуска поженились, а через год, в 2007 году, появился наш сын Матвей. Через семь лет родилась Полина.

Я так благодарен за свою семью Богу! И, конечно, моей невероятной жене. Потому что я человек с беспокойным характером и ужиться со мной сложно. Я в этом плане вовсе не ангел. Но когда есть любовь и уважение, мне кажется, все возможно. Хотя с уверенностью скажу, что рядом со мной великая женщина. И это не только мое мнение, но и наших близких друзей. Они уже несколько раз говорили, что моей супруге нужно ставить памятник при жизни.

— Жене вы посвятили свой сборник стихов «Ее. Стихи». Какие еще романтичные поступки совершали?

— Знаете, я до сих пор продолжаю ухаживать за своей супругой и считаю, что это нормально. Нужно удивлять любимую и делать ей сюрпризы, дарить цветы просто так, а не только по праздникам. Из дурачеств, могу сказать, что на тринадцатилетие нашей свадьбы я сделал своими руками толкушку для пюре с креплением из джинсовой веревочки, завязанной колечком. Вручая ее, встал перед любимой на колено, надел этот подарок ей на безымянный палец и сказал, что я бы и сейчас еще раз хотел на ней жениться.

— Конфликты у вас бывают? Как их разрешаете?

— Мы стараемся не копить проблемы, не допускать, чтобы они нагромождались как снежные комья. Предпочитаем разговаривать, обсуждать все.

— Что вы чувствуете, когда роль достается не вам? Не боитесь невостребованности?

— Об этом я не хочу думать. Много раз было, что утверждали других артистов. Но я стараюсь не расстраиваться. Не утвердили — значит, будет что-то другое. Не подошел — насильно мил не будешь. Я знаю, что на пробах показываю все, на что способен. Что доказываю свою состоятельность только работой. Я не плету интриг, не занимаюсь сплетнями, не хожу по кабинетам, никого ни о чем не упрашиваю.

Фото: Из личного архива Антона Шагина

ДОСЬЕ

Антон Шагин родился 2 апреля 1984 года. Окончил курс Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова на актерском факультете Школы-студии МХАТ. Ведущий актер театра «Ленком». Снялся в фильмах и сериалах: «Конекгорбунок», «Северный ветер», «Союз спасения», «Подкидыш», «Хождение по мукам», «Пятница», «Стиляги» и других.

Рос под другой фамилией

Антон Шагин родился в городе Кимры Тверской области. С раннего детства жил в небольшом Карачеве Брянской области. Там его воспитывали и растили бабушка с дедушкой. Долгое время Антон жил под их фамилией — Горшков. В школе стал носить фамилию отчима — Шагин. Рано, в 14 лет, потерял мать.

Слесарь по специальности

После 9-го класса будущий артист поступил в ПТУ, окончил его по специальности «слесарь-инструментальщик». Затем год он проработал на заводе.

Премия президента

Творчество Антона Шагина высоко ценят не только зрители, но и специалисты. Так, еще за роль в студенческом спектакле «С любимыми не расставайтесь» (2006) в постановке Виктора Рыжакова Шагин получил театральную премию «Золотой лист». Также в 2012 году он был награжден премией правительства РФ. А в 2017 году — премией президента РФ для молодых деятелей культуры «за исполнение ролей классического и современного репертуара в театре и кино».

С первой попытки

По совету своей учительницы по литературе, у которой Антон занимался в местном драмкружке, молодой человек решил поехать поступать на актерский факультет в столицу. В Москве он подавал документы в несколько учебных заведений и сразу, с первой попытки, поступил в Школу-студию МХАТ.

Впечатлил Марка Захарова

Шагин несколько лет служил в РАМТе. Затем его пригласил попробоваться на роль Ермолая Лопахина в спектакле «Вишневый сад» Марк Захаров. Режиссеру артист пришелся столь по нраву, что тот позвал его в «Ленком». И Антон не смог отказаться от такого творческого предложения.

Сборники стихов

Антон Шагин — не только актер, но и поэт. Он опубликовал два сборника стихов «Ее. Стихи» и «Антоновки». Говорит, это творчество нужно ему, чтобы не потерять за обилием ролей собственное лицо.

Освоил саксофон

Антон Шагин как киноартист дебютировал в фильме Валерия Тодоровского «Тиски» (2007). Народная любовь и успех пришли к артисту после выхода мюзикла того же режиссера «Стиляги» (2008), где Шагину досталась главная роль Мэлса. Во время подготовки к роли парень освоил игру на саксофоне.

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