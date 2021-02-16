Выкрутил лампочки. Максиму Галкину приходится экономить на электричестве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Юморист Максим Галкин в эфире одного из телешоу пожаловался на размер счетов за коммунальные услуги, лампочки которые ему надо оплачивать, чтобы содержать замок в подмосковной деревне Грязь.

В роскошном шестиэтажном особняке площадью около 2300 квадратных метров Галкин живет с супругой Аллой Пугачевой и детьми. Примадонна занимается домашним уютом и воспитанием близнецов, а Максим отвечает за все финансовые вопросы. По его словам, на коммуналку уходит заметная часть гонораров.

— Не буду называть эту сумму, но она большая, — признался юморист. — Не прямо какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за этим.

При этом артист старается экономить. Особенно на электричестве — ведь большая часть расходов приходится именно за свет. Для этого шоумен заменил все лампочки в доме на энергосберегающие, а для огромной люстры покупает только лампы мощностью в десять ватт. Эксперты предположили, что в месяц на коммуналку, налоги и зарплату персоналу звездная пара может тратить до 650 тысяч рублей.

И это далеко не самый внушительный счет среди наших звезд. Например, певец Филипп Киркоров признавался, что ежемесячно на содержание недвижимости он тратит около двух миллионов рублей. У поп-короля несколько квартир в Москве, дома в Подмосковье, виллы в Майами и квартиры в Болгарии. А у продюсера Иосифа Пригожина траты куда более скромные. Услуги ЖКХ в квартире, где он живет с супругой певицей Валерией, стоят 60 тысяч рублей. Еще меньшая сумма в квитанции телеведущей Даны Борисовой: за квартиру в районе Фили она платит 10 тысяч рублей.

А вот зарубежные звезды действительно рекордсмены. Актер Джонни Депп платит за свой шикарный дом 80 тысяч долларов (5,8 миллиона рублей), а певец Элтон Джон — более 50 тысяч фунтов (5 миллионов рублей) ежемесячно.

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