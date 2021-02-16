Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Выкрутил лампочки. Максиму Галкину приходится экономить на электричестве
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Выкрутил лампочки. Максиму Галкину приходится экономить на электричестве

Анна Михайлова

Звезды

Юморист Максим Галкин в эфире одного из телешоу пожаловался на размер счетов за коммунальные услуги, лампочки которые ему надо оплачивать, чтобы содержать замок в подмосковной деревне Грязь.

В роскошном шестиэтажном особняке площадью около 2300 квадратных метров Галкин живет с супругой Аллой Пугачевой и детьми. Примадонна занимается домашним уютом и воспитанием близнецов, а Максим отвечает за все финансовые вопросы. По его словам, на коммуналку уходит заметная часть гонораров.

— Не буду называть эту сумму, но она большая, — признался юморист. — Не прямо какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за этим.

При этом артист старается экономить. Особенно на электричестве — ведь большая часть расходов приходится именно за свет. Для этого шоумен заменил все лампочки в доме на энергосберегающие, а для огромной люстры покупает только лампы мощностью в десять ватт. Эксперты предположили, что в месяц на коммуналку, налоги и зарплату персоналу звездная пара может тратить до 650 тысяч рублей.

И это далеко не самый внушительный счет среди наших звезд. Например, певец Филипп Киркоров признавался, что ежемесячно на содержание недвижимости он тратит около двух миллионов рублей. У поп-короля несколько квартир в Москве, дома в Подмосковье, виллы в Майами и квартиры в Болгарии. А у продюсера Иосифа Пригожина траты куда более скромные. Услуги ЖКХ в квартире, где он живет с супругой певицей Валерией, стоят 60 тысяч рублей. Еще меньшая сумма в квитанции телеведущей Даны Борисовой: за квартиру в районе Фили она платит 10 тысяч рублей.

А вот зарубежные звезды действительно рекордсмены. Актер Джонни Депп платит за свой шикарный дом 80 тысяч долларов (5,8 миллиона рублей), а певец Элтон Джон — более 50 тысяч фунтов (5 миллионов рублей) ежемесячно.

Читайте также: «Мечтаю стать Карлсоном»: Максим Аверин о творчестве в трудные времена

коммунальные платежиМаксим Галкинденежные счета
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: почему московский борщ лучше украинского

Максим Лещев
Максим Лещев

Офис, квартира или дом: в какую недвижимость лучше вложиться

Все мнения
О проекте