«Люблю двух мужчин»: Юлия Такшина о своей ошибке и духовности

Фото: Из личного архива Юлии Такшиной

22 марта на телеканале ТВЦ выходит второй сезон сериала «Аннадетективъ-2». Загадочную хозяйку книжного магазина в нем сыграла Юлия Такшина. Актриса рассказала «Вечерке», как образ секретарши Вики из «Не родись красивой» помог ей в жизни, своем неумении обращаться с деньгами и поделилась выводами после разрыва с актером Григорием Антипенко.

— Юлия, бытует мнение, что отрицательные персонажи даются вам лучше, нежели положительные.

— Оно сложилось после моей первой работы в сериале «Не родись красивой» (в нем актриса сыграла стервозную секретаршу Вику. — «МВ»). На самом деле мне просто дают играть сильных женщин. Я была и начальницей, и майором, и сотрудницей МЧС... Сейчас в новых проектах мне доверили роль очень умного адвоката, способного разруливать сложнейшие дела, и коуча (тренера личностного рост. — «МВ»), умеющего настраивать представительниц слабого пола на то, что они должны быть рядом только с успешными мужчинами.

— Но зрительская любовь обрушилась на вас после роли соблазнительной секретарши...

— Я тогда училась на четвертом курсе Щукинского театрального училища, и мой педагог сказал: «Юль, у меня есть для тебя роль одной дурочки. Ты ее хорошо сыграешь». Я не знала, что ждет впереди, просто была счастлива получить такое предложение, будучи студенткой. В результате картина «Не родись красивой» оказалась рейтинговой, и я сразу стала узнаваемой. После успешного дебюта поступало очень много предложений, но я забеременела. Когда родила Ваню, через полгода уже вернулась к работе.

Но постоянно думала о сыне и, когда находилась на съемках, бегала каждый час сцеживать молоко. Это все мешало процессу. Ты либо мать, либо актриса. И когда забеременела Федей, приняла решение, что точно год просижу с ребенком. Нисколько об этом не жалела. Хоть и знала — выпадать из обоймы надолго нельзя.

— И все же, тяжело ли быть красивой?

— К сожалению, с возрастом красота имеет свойство улетучиваться. Мы все не молодеем. Конечно, нужно следить за лицом и волосами, но гораздо важнее расти духовно. Я стремлюсь к этому.

— На какую роль никогда бы не согласились?

— Все зависит от сценария. Когда вижу, что он написан бездарно, отказываюсь. Не могу наступить себе на горло. В целом готова окунуться с головой в любую роль. Особенно если кино историческое. Достоевский, Толстой, классика… Верх актерского мастерства. Я мечтала прикоснуться к подобному материалу. И такой случай подвернулся в сериале «Анна-детективъ-2». На сегодняшний день это моя самая большая удача. Совсем другой жанр, что-то абсолютно для меня новое.

— С такой загруженностью дети вас, наверное, дома совсем не видят?

— Был период, когда мальчишки говорили, чтобы я увольнялась, мол, сколько можно. Доходило даже до истерик, когда я уходила из дома. Сердце кровью обливалось. Сейчас гораздо спокойнее. Говорю им, что отправляюсь на съемки, а они мне в ответ: «Ну, давай, пока. Привези чтонибудь вкусное, сладкое».

— А фильмы с вашим участием сыновья смотрят?

— Нет. Говорят, что им неинтересно. Но зато одно время часто спрашивали, сколько я получу за ту или иную роль. Отвечала и слышала следующее: «Ладно, нормальный гонорар. Купишь тогда новый айфон».

— Исполняете все пожелания детей?

— Я вообще трачу на все, что вижу. Детям по полгорода скупаю. Совсем не умею копить, обращаться с деньгами. Это очень плохо. Ведь сейчас как-то не до жиру. Слава богу, есть мама — мой главный казначей. Она контролирует все доходы. Между прочим, я могу и поработать бесплатно. Так было в «Неадекватных людях». Просто безумно понравился сценарий. Показался необычным, выделялся из всех. И меня подкупили актерским составом.

— С Григорием Антипенко вы расстались после семи лет совместной жизни. Вас считали одной из самых красивых актерских пар. А сейчас общаетесь?

— Конечно. Он же папа, принимает активное участие в воспитании сыновей. Дети же ни в чем не виноваты. Мы вместе отдыхаем и отмечаем праздники.

— Изначально ваши отношения складывались ведь непросто...

— Да. Гриша мне был отвратителен. Казался ловеласом, неискренним. И я не могла его толком познать. А на съемках «Не родись красивой» мы, два некурящих человека, оставались часто вдвоем в актерской комнате. Однажды разговорились и прониклись. Потом я много Гришу поддерживала в тот период, когда у него заболел отец. Стали общаться чаще, и я поняла, что он совсем не такой, коим являл себя миру. Оказался глубоким, вдумчивым, добрым…

— Но до загса вы так и не дошли…

— Тогда я этого даже не хотела. Казалось, что если поженимся, то сразу разведемся.

— Потом не жалели?

— Сейчас, когда я очень близка к церкви, понимаю, что с точки зрения православия это была ошибка. После того как мы разошлись, я страшно переживала случившееся. Но со временем общаться стало гораздо проще. Раны затягиваются, любимый человек становится для тебя как брат, и уже нет никаких обид. И Ваня с Федей относятся к тому, что папа приходит и уходит, достаточно спокойно. Дети артистов привыкают, что родители вечно где-то на гастролях. Сейчас, когда мы видимся, в основном обсуждаем две темы — сыновей и творчество. Гриша читает сценарии, советует сниматься мне или нет. У него хороший вкус, избирателен в ролях. Я прислушиваюсь, но не всегда.

— Почему Григория Антипенко самого не видно в последнее время в новых картинах?

— У Гриши много работы в Театре имени Евгения Вахтангова и на Малой Бронной. Перестал сниматься. Ничего не нравится. Говорит, что после тех ролей, которые достаются на театральной сцене, просто не имеет права предавать профессию, опускаться до уровня дешевого материала.

— Скажите, а ваше сердце сейчас кем-то занято?

— Да. Двумя мужчинами. Их зовут Иван и Федор.

Фото: Из личного архива Юлии Такшиной

ДОСЬЕ

Юлия Такшина родилась 9 июля 1980 года в Белгороде. В 1997 году поступила на факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, но, проучившись там полтора года, бросила вуз из-за занятости в танцевальной группе Олега Газманова. Работала моделью у Сергея Зверева. В 2006 году окончила актерский факультет Высшего театрального училища им. Б. Щукина.

Портреты от поклонников

Фанаты из разных городов дарят Юлии Такшиной ее портреты, которые создают сами. Рисуют, как правило, карандашом. Накопилось уже более десяти штук. Рисунки актриса хранит у себя дома. Признается, что когда достроит дачу, то развесит их на стенах. А еще поклонники презентуют различные фотоработы с ее изображением.

Быстро, но неверно

По жизни Юля Такшина очень быстро принимает решения, и они частенько оказываются неверными. Потом о произошедшем сильно сожалеет, но обратного пути уже нет. Юлия считает, что надо меняться — сначала стоит сто раз подумать и только потом действовать. Но не хватает времени — постоянно куда-то бежит.

«Несвятые святые»

Юлия часто советует другим прочитать книгу митрополита Тихона(Шевкунова) «Несвятые святые». Многие считают, что сама актриса взялась за духовную литературу после расставания с Григорием Антипенко. Но это не так. «Несвятые святые» она прочла в тот день, когда ей предстояло расставаться с сыновьями на целых два месяца. Настроение было ужасное. После прочтения книги Юля успокоилась, стала смотреть на мир другими глазами.

Талисман от знаменитого ювелира

С известным художником и ювелиром Людмилой Копыриной Юлию познакомил актер Евгений Воскресенский. Людмила умеет определять, какой камень нужен конкретному человеку. Когда она увидела Такшину, сразу сказала, что ей подходят жемчуг и кошачий глаз. И за три часа изготовила в домашней мастерской именной перстень. С тех пор это любимая вещь Юли. Она носит перстень не снимая.

Могла стать журналисткой

Юлия изначально хотела заниматься журналистикой и поступила на журфак МГУ имени М. В. Ломоносова. После общения с одним известным музыкальным журналистом, который подробно писал о личной жизни звезд, она поняла, что ей неинтересно узнавать — кто и на ком женился, почему развелся, от кого родил. Юлия почувствовала, что ее призвание — это все-таки сцена.

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