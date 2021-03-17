Телеведущий Антон Привольнов: Боялся, что меня воспринимают исключительно в одном амплуа

Фото: Из личного архива Антона Привольнова

Известный телеведущий, актер Антон Привольнов недавно запустил большой интернет-проект про продукты питания «Как есть». Он рассказал «Вечерке» об уходе с Первого канала, нелюбимой еде и о том, как ему приходилось бороться со скромностью.

— Антон, несмотря на контракт с НТВ и программой «Звезды сошлись», вы выпускаете проект «Как есть». Соскучились по продуктовой теме?

— Да. Но одно другому не мешает. Я за разнообразие. Получаю огромное удовольствие от работы на «Звездах сошлись», с радостью еду и на прямые эфиры «Как есть». Уже после первого выпуска было огромное количество просмотров. Мы не ожидали. Судя по всему, люди тоже соскучились по этой теме и по мне, как продуктовому обозревателю. А началось все с рубрики «Отдел технического контроля», которую я вел в передаче «Доброе утро». У нее были стабильные, очень хорошие рейтинги, на что руководство Первого канала обратило внимание. И однажды гендиректор Константин Эрнст вызвал меня к себе и предложил придумать что-то более глобальное в данном направлении.

Я сначала подумал: ну как же так, я окончил театральный институт, такой «весь из себя», и вдруг буду рассказывать про продукты, какая-то катастрофа. Даже расстроился. А потом придумал устраивать так называемые «соревнования продуктов». В итоге родилась программа «Контрольная закупка», которая зацепила людей своим позитивом.

— Как сами относитесь к походам в магазин?

— Хорошо, когда это не обязанность, а приятное времяпрепровождение. Я стараюсь минимизировать свое присутствие в магазинах. Было бы супер выбираться туда раз в месяц. Недавно открыл для себя доставку еды на дом. Экономит кучу времени. Когда привезли заказ через час, подумал — ничего себе, что же раньше я этим не пользовался.

— Что не станете покупать никогда?

— Уже много лет не употребляю свинину и говядину. Я не вегетарианец. Просто понял, что мой организм не воспринимает это мясо. С детства нас заставляют «дружить с едой» — такая российская история — «съешь за маму и за папу».

Еще родители любят включить детям мультики и что-нибудь «под телевизор» дают пожевать. Так с ранних лет можно потерять контакт с собой. Но важно понимать, чего ты хочешь, относиться к себе с уважением и любовью. Однажды, побывав в гостях у телеведущей Юлии Барановской, я узнал, что она обожает кофейный жмых. Мой знакомый профессор сказал, что Юля — молодец, раз чувствует, что ей надо. Поэтому и выглядит всегда отлично. Она придерживается интуитивного питания.

— Приходилось вам читать негативные отзывы телезрителей, что вы в эфире рассуждаете о продуктах, не имея при этом профессионального образования?

— И ни раз. И я с ними полностью согласен. Но на «Контрольной закупке» у нас были мастера, которые проводили экспертизы, а мы все доносили до зрителя. Свое мнение я стал высказывать лишь лет через десять после того, как стартовала программа. Когда так долго во всем этом варишься, то уже имеешь право.

— Вас настолько эта тема затянула, что даже решили открыть ресторан.

— И стал одним из совладельцев. Ресторан функционировал какое-то время, была фермерская еда. Посетители говорили, что вкусно. Но мы, как и все новички, наделали кучу ошибок. В итоге нас подкосила аренда, которая за год увеличилась в два раза. Сейчас планирую с друзьями открыть атмосферное кафе в центре Москвы. Там будем предлагать посетителям лучшие завтраки мира. Я очень долго «жил» на «Добром утре». Поэтому такая тема близка.

— И еще будучи студентом попробовали себя в роли официанта.

— Да. Мне кажется, это замечательно, когда в молодости есть возможность заниматься подобной деятельностью. Надеюсь, когда вырастет мой сын, он станет также зарабатывать на карманные расходы. Сложилось так, что долгое время я трудился в ресторане, который находится напротив телецентра. Со многими моими коллегами познакомился еще до прихода на Первый канал.

— Насколько было для вас неожиданным предложение вести передачу «Звезды сошлись»?

— Настоящий сюрприз. Я всегда боялся того, что меня воспринимают исключительно в одном амплуа. Но, как и все вокруг, я меняюсь. Все, что мог узнать о продуктах, познал. Поэтому и ушел с Первого канала. А потом примерно через год возникло желание вести какую-нибудь программу, где можно было бы общаться с людьми, их слушать. Когда позвонили ребята с НТВ и предложили стать соведущим Леры Кудрявцевой, я, конечно, согласился. Уникальный случай в истории ТВ , когда так резко меняется амплуа человека. Я благодарен каналу НТВ и команде «Звезды сошлись» за то, что поверили в меня и дали то, что я давно хотел попробовать.

Кадр из телепередачи «Звезды сошлись» на НТВ

— Вы как-то рассказывали, что росли парнем скромным и стеснительным.

— Да. И хотел попасть в кружок «Кукольный театр». Просил родителей туда отвести. Думал, это как раз то, что нужно — говорить за занавеской разными голосами, чтобы меня никто не видел. Но там не оказалась мест, а в театральной студии было. При поступлении я читал стишок из школьной программы про Родину и березку. Заниматься актерским мастерством очень нравилось. В 90-е в стране происходило непонятно что, а у нас в студии царила совершенно другая жизнь. После уроков я бежал на занятия с большим удовольствием и возвращался домой поздно вечером.

— Стеснительность и скромность удалось побороть?

— Мне кажется, не до конца. Например, я не любитель делиться подробностями личной жизни. Но стесняться стал гораздо меньше. И это радует.

ДОСЬЕ

Антон Привольнов родился 1 января 1981 года в Москве. В 1996 году поступил в ГИТИС, окончил курс в 2000 году. Отслужил в Театре Российской армии. Работал официантом в одном из ресторанов Москвы. Окончил Школу кино и телевидения. Дебютировал на сцене в «Волшебнике Изумрудного города». С 2000 года работает на телевидении.

Создает ароматы

Привольнов пользуется парфюмерией каждый день. Выбор аромата зависит от настроения. И он сам умеет их создавать. Научила его это делать известный в России парфюмер Жанна Гладкова. Антон считает, что в процессе «работы над запахом» проявляются чувства и в какой-то степени отключается разум. Он изобрел уже пять видов духов, а последний из них подарил своей соведущей Лере Кудрявцевой. Ей запах очень понравился.

Шалость едва не обернулась трагедией

В детстве Антон чуть не спалил дом. Однажды он с подругой Катей подобрал на улице несколько банок выброшенной краски, затем разукрасил ими хрущевку и поджег. Захотелось посмотреть, как она горит. Краска вспыхнула моментально. Приехали пожарные, все быстро потушили. Слава богу, никто не пострадал, дом не сгорел. А у маленького Антоши возникло желание стать пожарным. Но со временем оно пропало.

Любимая рубашка

Антон ненавидит носить рубашки, галстуки и ботинки. Ему ближе футболки и кроссовки. В гардеробе Привольнова было сто рубашек. Пятьдесят из них он раздарил. Среди оставшихся есть всего одна любимая — из кожзама, у которой уже нет подкладки.

Пес из актерской семьи

У Антона в детстве не было собаки, но он всегда очень хотел иметь четвероногого друга. Четыре года назад он купил своему ребенку охотничьего пса парсон-рассел-терьера по кличке Вадик. Это питомец из актерской семьи. Его родители снимались в фильме о ветеринаре «Сердце мира». Картина в 2018 году получила на «Кинотавре» Гранпри и другие призы.

Театрал

Антон обожает театры. Ему нравится творчество Дмитрия Крымова, Сергея Женовача, Кирилла Серебренникова. Любимый спектакль — «Евгений Онегин. Своими словами». Это единственная постановка, которую Привольнов смотрел больше трех раз. В театры ходит не один, чтобы в антракте обсудить увиденное.

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