Отец Филиппа Киркорова рассказал, почему его сын до сих пор не женат

Юбилей Бедроса Киркорова / Фото: Ирина Сарыкина, Вечерняя Москва

После эмоциональной реакции Филиппа Киркорова на выбывание певицы Азизы из шоу «Маска» в СМИ появились слухи о чувствах короля эстрады к певице.

Отец исполнителя Бедрос Киркоров опроверг эту информацию и рассказал о настоящей любви сына.

— Он так себя вел от злости, что не оставили Азизу в шоу. Филипп к ней всегда прекрасно относился. Но, кроме Аллы, Филипп никогда никого не любил, — приводит слова Киркорова-старшего издание «Собеседник».

Ранее стало известно еще об одном конфликте с участием Киркорова. Певец повел себя странно на дне рождения своей подруги — диджея Кати Гусевой. Артист захотел покинуть мероприятие и вступил в конфликт с журналистами.

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