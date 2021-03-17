Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Отец Филиппа Киркорова рассказал, почему его сын до сих пор не женат
Юбилей Бедроса Киркорова / Фото: Ирина Сарыкина, Вечерняя Москва

Отец Филиппа Киркорова рассказал, почему его сын до сих пор не женат

Полина Долганова

Звезды

После эмоциональной реакции Филиппа Киркорова на выбывание певицы Азизы из шоу «Маска» в СМИ появились слухи о чувствах короля эстрады к певице.

Отец исполнителя Бедрос Киркоров опроверг эту информацию и рассказал о настоящей любви сына.

— Он так себя вел от злости, что не оставили Азизу в шоу. Филипп к ней всегда прекрасно относился. Но, кроме Аллы, Филипп никогда никого не любил, — приводит слова Киркорова-старшего издание «Собеседник».

Ранее стало известно еще об одном конфликте с участием Киркорова. Певец повел себя странно на дне рождения своей подруги — диджея Кати Гусевой. Артист захотел покинуть мероприятие и вступил в конфликт с журналистами.

Читайте также: «Я искренне не понимала, что сделала плохого»: Manizha пожаловалась на травлю в интернете

Филипп КиркоровАзизашоу «Маска»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Отец Макарий (Комогоров)
Отец Макарий (Комогоров)

С чего начинается Великий пост

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вечеринка Ивлеевой: деревню из девушки вывести нельзя

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большой праздник театров и зрителей

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Если педофил рассказал психологу о преступлении

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте