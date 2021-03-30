Без сплетен скучно: группа «Фабрика» о новой солистке, откровенных фото и экспериментах

Фото: Предоставлено группой «Фабрика»

В марте поп-группа «Фабрика» вновь обновила свой состав. Из коллектива ушла солистка Александра Попова. Ее заменила Валерия Девятова, которая раньше пела в проекте «Soprano Турецкого». «Вечерка» пообщалась с обновленным составом «Фабрики» о секрете долголетия группы, дружбе между участницами и «запасной» профессии.

— Валерия, как вас приняли в новом коллективе?

Валерия Девятова:

— Приняли меня девчонки как настоящие профессионалы. Мы сразу начали заниматься. Маша (Мария Гончарук. — «МВ») мне помогала по вокалу. А Ира (Ирина Тонева. — «МВ») со мной занималась танцами. Она уже лучше любых хореографов знает все эти связки и движения. Благодаря их поддержке я смогла сразу влиться в творческий процесс.

— Пришлось привыкать к новому жанру музыки?

В. Д.:

— Я привыкла петь иначе. Здесь мне сразу наш продюсер Игорь Матвиенко сказал, что нужно изменить подачу. Сделать голос более женственным, окончания по-другому петь. Быть тоньше и нежнее. Я очень люблю песни группы «Фабрика», поэтому перестроиться для меня не составит труда.

— В декабре 2020 группа получила народную премию «Звезды «Дорожного радио». Какие у вас эмоции по этому поводу?

М. Г.:

— Мы рады получить эту награду. Я тщательно следила, как наша песня «Молодая мама» пробивалась к вершине чарта, и она там продержалась целых 32 недели. Приятно, что нас поддерживали слушатели. Вообще все жалуются на 2020 год. А для нас он был успешным. Мы выпустили три новые песни и три клипа.

— Ирина, в ваших социальных сетях стало больше откровенных фотографий, с чем это связано?

И. Т.:

— Как-то скучно стало. Расслабилась и решила запулить такую фотосессию. Муж против не был. Даже, наоборот, сам подговаривал. Чтобы все знали, какая я у него красивая.

М. Г.:

— Наверное, повлияло еще то, что мы вошли в топ-100 самых сексуальных женщин страны по версии журнала Maxim в 2020 году.

— Как на группе отразился карантин?

М. Г.:

— У нас перед каждой съемкой или концертом берут тесты. А перед этим же нельзя есть. Можно даже сказать, что мы похудели за этот период.

— Группа выступает уже более 18 лет. На ваш взгляд, в чем секрет такого долголетия коллектива?

М. Г.:

—Я считаю, что успех заключается не только в песнях и музыке, но и в солистках. Мы видим много групп, у которых творчество уже пошло на спад. У «Фабрики» такого спада нет благодаря личностям, которые находятся в группе.

В. Д.:

— Самый главный секрет, на мой взгляд, — это песни. Они просто творят чудеса. Я ощутила это, когда впервые вышла с девочками на сцену. Тебе не нужно ничего доказывать. Эти песни все знают, они всем нравятся. И вот эта атмосфера творчества держит группу.

— В 2020 году все познакомились с онлайн-концертами. Как вы к этому относитесь?

М. Г.:

— Мы одними из первых показали миру онлайн-концерт. Для нас это было какое-то сумасшествие. Ну представьте себе: сцена, а в пустом зале максимум человека три из команды и операторы за камерами. И это очень непривычно.

И. Т.:

— Вспоминали, как концерты проходят в каком-нибудь Доме культуры. В зале люди сидят серьезные. Они поначалу не реагируют, рассматривают тебя. И в такие моменты ты берешь энергию не из зала, а из музыки. Вот этот опыт мы и применяли во время онлайн-выступлений. Еще, конечно, черпаем энергию друг от друга.

В. Д.:

— Для меня онлайн-концерты — это ужасно. Когда не видишь глаза слушателей. Не чувствуешь энергетику.

— Вокруг знаменитых артистов всегда много сплетен и слухов. Как вы с этим справляетесь?

М. Г.:

— Когда ты знаешь правду, как обстоят дела на самом деле, тебя ничто не может побеспокоить.

И. Т.:

— За годы просто вырабатывается определенный иммунитет. Было время, конечно, вначале, когда он сложно нарабатывался. Но сейчас на все эти сплетни уже начхать.

В. Д.:

— Время помогает обрасти таким панцирем. Чем ты младше, тем более болезненно воспринимаешь такие вещи. С возрастом панцирь становится толще. И ты уже знаешь, что из себя представляешь. И не придаешь слухам большого значения. Ну и, на мой взгляд, если вокруг тебя нет сплетен, значит, ты неинтересный, значит, о тебе не говорят. А равнодушие хуже всего.

Фото: Предоставлено группой «Фабрика»

— Как совмещаете сольные проекты и работу в коллективе?

И. Т.:

— Фишка в том, что в «Фабрике» у нас классная команда. И мы как-то научились за все эти годы взаимодействовать.

В. Д.:

— Я тоже потихонечку пишу песни. Даже клип один есть. Хорошо, что Игорь Игоревич позволяет это делать. Но это только в свободное от основной работы время. Группа «Фабрика», наши репетиции — в приоритете.

— Есть ли желание заняться чем-то вне музыки?

М. Г.:

— Только зовите! Мы готовы экспериментировать. Например, Ира у нас вообще актерское образование получила.

И. Т.:

— Да, я все собираюсь найти агента и ходить по кастингам.

В. Д.:

— Конечно, кино. Я даже когда уходила из группы «Soprano Турецкого», записалась на курсы актерского мастерства. Так что желание стать актрисой у меня есть. Но пока можно его воплощать на сцене и в клипах.

— В прошлом году социальные сети и интернет заняли еще больше места в жизни людей. Приходится уговаривать себя отложить телефон или не видите в этом проблемы?

И. Т.:

— Совсем недавно узнала для себя одну вещь. Когда глазная мышца провисает, зрение ухудшается. Я за компьютером не сижу, но телефон постоянно перед глазами. Поэтому в перерывах обязательно стараюсь закрыть веки и закатить глаза как можно сильнее. Это такая гимнастика для глазных мышц.

В. Д.:

— Да. Телефон со мной всегда. Но поскольку я мать двоих детей, у меня есть правило: когда провожу время с ними, то откладываю телефон в сторону. Всю себя посвящаю детям.

ДОСЬЕ

Группу «Фабрика» в 2002 году основал продюсер Игорь Матвиенко в рамках телепроекта «Фабрика звезд». Коллектив занял второе место в шоу, уступив группе «Корни». Однако позже «Фабрика» стала очень популярна. Коллектив получил премию «Золотой граммофон» в 2003 году. Тогда же вышел и первый альбом группы.

Переменчивый состав

Первоначально в группе было четыре солистки: Ирина Тонева, Сати Казанова, Александра Савельева и Мария Алалыкина. Последняя покинула коллектив в мае 2003-го. Сати ушла в 2010-м. Ее заменила Екатерина Ли, но прекратила карьеру в 2014 году из-за травмы. На смену пришла Александра Попова. В феврале 2019 года ушла Савельева. Ее место заняла Мария Гончарук. Последние перемены произошли недавно. Группу покинула Александра Попова, а присоединилась Валерия Девятова.

Из цеха на сцену

Тоневу можно назвать фабричной девчонкой. У нее диплом химика-технолога по коже и меху, и до «Фабрики звезд» она работала на кожевенном производстве. Также Ира окончила с красным дипломом Студию эстрадно-джазовых искусств имени Гнесиных, пела в военном оркестре.

У всех на виду

Журналисты неоднократно приписывали Марии Гончарук различные романы. Например, с актером Игорем Верником. Но сама певица отрицала этот факт. Затем в прессе появилась информация о ее союзе с соведущим программы «Вечерний Ургант» Дмитрием Хрусталевым. Эти отношения, к слову, привели к свадьбе, которая состоялась летом 2019 года. Шоумен сделал предложение девушке во время отпуска на Шри-Ланке. Пара скромно расписалась без торжеств.

На лаврах успеха

Группа четыре раза получала премию «Золотой граммофон». Награду присуждали за песни: «Про любовь», «Лелик», «Не виноватая я», «Не родись красивой».

Долгий путь

Валерия Девятова пела в группе «Soprano Турецкого» до 2018 года, и ушла с Тамарой Мадебадзе, чтобы создать проект — дуэт «Le.To». В конце 2019-го Лера объединилась с Юлией Дементьевой в дуэте GIRLS. А с 2020-го начала сольную карьеру.

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