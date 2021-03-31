Виктор Бычков: Я любимчик судьбы

Артист играет в сериале «Жуки» отца Александра, который восстанавливает деревенский храм / Кадр из сериала «Жуки» / 2019

На телеканале ТНТ 5 апреля стартует второй сезон сериала «Жуки», одну из главных ролей в котором — отца Александра — играет Виктор Бычков. О своей профессии, семье, а также о том, как он переживает болезнь супруги, артист рассказал «Вечерке».

— Виктор Николаевич, как вам работалось над вторым сезоном «Жуков»?

— Герои остались прежние — характеры, ситуации, так что тут было легче: знали, в каком направлении двигаться. Съемки проходили в пандемию, и до выхода на площадку все находились в масках и снимали их, когда входили в кадр. А у меня же жена Полина парализована после инсульта, и я очень боялся, что могу со съемок привезти болезнь домой.

Как никак, поезда, гостиницы, огромное количество людей. Раньше мы с Полиной всегда вместе на съемки ездили, а сейчас она, конечно, не может, но зато приехал сын Добрыня. Был у меня на площадке, смотрел, как я работаю, наблюдал, как коллеги трепетно ко мне относятся, и сам стал как-то иначе ко мне относиться, научился заботиться. Понял, что съемки кино — это серьезная работа, а не веселье. Просто вместо лома и лопаты мы затрачиваем свою душу.

— А не снялся ли Добрыня в каком-нибудь эпизоде, раз уж попал с вами на съемки?

— Я не умею протежировать людей, пусть даже самых близких, считаю, что это не совсем правильно. Сам в детстве пострадал, когда пришел десятилетним мальчишкой сниматься на «Ленфильм» и увидел в коридоре Кирилла Юрьевича Лаврова, который привел в этот же фильм своего сына. В итоге роль досталась ему, а я запомнил эту несправедливость на всю жизнь. После того случая я зарекся кого- либо рекомендовать, пусть даже своих детей.

—Действие в сериале происходит в русской глубинке, а свой домик в деревне у вас есть?

— Нет, у мамы был, но потом мы его продали, потому что некому было за ним смотреть. У меня есть друзья с домиками, я к ним приезжаю, смотрю, как у них все не ухожено на участках и думаю: «Ну и правильно, что продал». Я видел, как мама моя всю жизнь работала на земле с растениями, так обидно было за нее, хотелось ей сказать все время: «Мама, присядь, отдохни, почитай книгу, посмотри телевизор», а она все время работала и работала. И даже инсульт у нее случился в процессе работы — работала-работала и упала между грядок.

— Со стороны вы кажетесь любимчиком судьбы, а как на самом деле?

— Наверное, я такой и есть. Я делал все, чтобы моя жизнь не состоялась, чтобы сесть в тюрьму, убиться, но меня окружали люди, которые, понимая что-то больше, чем я, останавливали меня на краю, вытягивали, помогали. Я долгое время не понимал поговорку «Талантам надо помогать, бездари пробьются сами», теперь понимаю. Это абсолютно точно, потому что талант — это всегда сомнения, внутреннее самокопание, поэтому ему обязательно надо говорить, что он талант.

— В этом году 20 лет, как вы встретили Полину…

— Вы так страшно сказали — 20 лет… Мне кажется, это было вчера. Но ведь я ее не просто встретил, а была целая череда последовательностей, случайностей, которых вообще не должно было быть в моей жизни. Но они случались, как бы даже наперекор мне, судьба вела нас друг к другу. В душе у меня теплится надежда, что я тот самый человек, которого Полина должна была встретить…

— Какими качествами жены вы восхищаетесь?

— Жизнелюбием, терпением, талантом. Она иногда сетует, что могла бы ставить спектакли, умеет это делать, у нее были хорошие учителя.

Полина очень театральный человек, ее суждения о спектаклях удивляют меня. Я чаще говорю, понравилось — не понравилось, а она делает подробный разбор. А еще ее прожорливость меня удивляет (смеется), даже если мы в машине едем, она, когда хочет есть, кричит: «Останови машину, я хочу есть!»

— Что вам сегодня приносит удовольствие в жизни?

— Когда хорошее кино смотрю, когда хорошие новости читаю. У Полины нога подвинулась — радуюсь, рука не сжалась сильно — радуюсь, стоит долго — радуюсь, у меня много радостей в жизни! Вот я сейчас мечтаю о собаке и кошке, пришло время. У меня была собака, которая умирала у меня на руках, приползала ко мне парализованная прощаться и потом уползала. Ночью я плакал, а утром встал и увидел, что нужно хоронить друга.

— А как спортивную форму поддерживаете?

— Сейчас я занимаюсь Полиной, вожу ее на коляске, все время должен ее поднимать, сажать, возить по врачам, так что спортивные нагрузки у меня есть, но они такие, жизненные. Мне не нужно ходить в зал тягать грузы, мой груз все время со мной, каждую секунду. Зато мы с Полиной ходим в бассейн, и нам это очень нравится.

— Вы довольны тем, как складывается судьба у ваших детей?

— За старшего сына Федора сердце у меня побаливает, потому что он себя еще не нашел: пишет музыку, стихи, поет, работает в магазине. Дочка Арсения окончила Театральный институт, работает в Театре комедии имени Акимова, она меня радует. Дай бог, чтобы у нее было больше интересных ролей. Дочке нравится актерская профессия, она к ней долго шла и потому очень ценит. А младший сын Добрыня радует меня хорошими оценками, бабушка с ним много занимается.

Очень хорошо разбирается в компьютерах, почти что бог в них. Печалит только то, что яичницу не умеет жарить, ему ее я делаю. Но радует, что хотя бы знает, где стоит холодильник, чтобы достать оттуда сырок и уже умеет заваривать себе чай.

Фото: Persona Stars

ДОСЬЕ

Виктор Бычков родился 4 сентября 1954 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). В 1982 году окончил ЛГИТМик (курс народного артиста СССР И. П. Владимирова). Дебютировал в кино в 1980 году в фильме «Последний побег». Известность пришла после роли егеря Кузьмича в комедиях «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки». Лауреат Государственной премии России.

Уехать в глубинку

Виктор Бычков — коренной петербуржец, но иногда у него возникает желание ухать куда-нибудь в глубинку.

«Я нашел удивительный край — Карелию, там есть и одиночество, и хорошие люди, которые любят и знают, — рассказывает артист. — Недавно брал сыновей, и мы ездили ловить рыбу к форелеводу. Жили там три дня, и это было удивительно, только рыба и мы! Сам я не рыбак, хотя очень хочу им быть, но пока больше изображаю».

Лицо водки

Популярность артисту принесла роль Кузьмича в комедийных фильмах «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и так далее. Правда, денег эти ленты Бычкову не принесли, зато помогли заработать иным образом. Так, в 1995 году один из предпринимателей решил выпускать водку с изображением Кузьмича. Артиста сфотографировали на этикетку, и бутылки с его лицом продавались по всей стране.

Подушка на пузе

Первый сценический опыт был у Виктора в пионерском лагере. Там он исполнил роль попа в «Сказке о попе и работнике его Балде». Чтобы выглядеть потолще, он привязал себе на живот подушку.

Хотел стать акушером

В детстве Бычков мечтал не об актерской карьере, а хотел стать врачом-гинекологом. «В пятом классе мне в руки попала старинная, завораживающая книга «Акушерство». Она меня сильно заинтересовала: как именно рождаются дети? Что при этом испытывает женщина? С медициной не сложилось, что обидно. До сих пор жалею», — рассказывал артист в одном из интервью.

Заступился за женщину

В жизни артиста был опасный случай, который чуть было не закончился трагически. Виктор Бычков на улице заступился за женщину, поссорившуюся с мужем. Супруг держал в руках нож и мог в любой момент ударить жену. Виктор выбил оружие из его рук, но ударить обидчика не решился.

Однако друзья этого мужчины моментально набросились на актера. «Один даже прыгнул с ножом, чуть не зарезал. А мне вот сложно было ударить. Не каждый может это сделать», — вспоминал Бычков в беседе с журналистами.

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